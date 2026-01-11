Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
InmigraciónBarça - Real MadridGranja de móvilesBalizas V16Selen GorgüzelHuelga agricultoresBarcelonaVenezuelaDonald TrumpFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin
Opinión | Trump
Rafael Vilasanjuan

Rafael Vilasanjuan

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La moral o la ley

Entre demócratas y autoritarios, la diferencia entre ellos dos empieza a ser insignificante

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / BONNIE CASH / POOL / EFE

Afirmar hoy que EEUU sigue siendo el faro global de las libertades y la democracia, es mucho decir. En solo siete días Donald Trump ha secuestrado a Nicolás Maduro, un autócrata que sometía y torturaba a los venezolanos que no pensaban como él. Aunque la razón no ha sido esa, sino que quiere explotar su bolsa de petróleo. Ha amenazado a Dinamarca, un aliado de la OTAN con un gobierno de calidad democrática impecable, poniendo las pistolas sobre la mesa si no le entrega Groenlandia. De paso ha mandado mensajes a Cuba, Colombia y México, para que ahora que han visto las barbas del vecino cortar, vayan poniéndose en fila. Y por si fuera poco ha anunciado en el diario de mayor influencia global que la única ley que respeta es la que le dicta su moral. Rodeado de sumisos, parece que esa moral le reconcomía por las noches cuestionando qué hace el país más poderoso del mundo en las organizaciones multilaterales cuando tiene la fuerza por la mano y ha mandado salir de todas. Y esa misma moral que pretendía parar las guerras y merecer el Premio Nobel de la Paz, ha indultado esta semana a los asaltantes del Capitolio y solicitado subir el gasto en defensa a un billón y medio de dólares anuales, una cifra --para entenderla--, con una docena de ceros detrás.

Siete días de miedo, donde curiosamente no han tenido espacio los informes de las citas que le preparaba el pedófilo y proxeneta Epstein. Su moral pasa de largo por ahí, como pasa de la democracia y la libertad, y no solo hacia afuera. En EEUU es capaz de defender a un agente de las patrullas creadas para perseguir inmigrantes que disparó y mató a una mujer indefensa en Mineápolis, a la que todo su gobierno ha descalificado como una activista de izquierda radical ¿No es exactamente eso de lo que acusábamos a Maduro, de perseguir a quienes no piensan como él? Entre demócratas y autoritarios, la diferencia entre ellos dos empieza a ser insignificante. Ahora lo que cuenta es la moral y la de Trump, elevada a nuevo marco político global solo diferencia entre poderosos y sumisos. Esa es la nueva ley.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
  4. Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul
  5. Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
  6. Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
  7. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  8. Eva Soriano: 'Le cogí manía al catalán porque en el colegio se reían de mí al hablarlo

Un hombre trepa al balcón de la embajada de Irán en Londres y arranca la bandera oficial

Un hombre trepa al balcón de la embajada de Irán en Londres y arranca la bandera oficial

El plan para trasladar agua residual del Besòs al Llobregat, "en stand-by"

El plan para trasladar agua residual del Besòs al Llobregat, "en stand-by"

Juan Lucas Martín, psicólogo, explica cómo sanar un trauma: "El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive"

Juan Lucas Martín, psicólogo, explica cómo sanar un trauma: "El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive"

Disney va a por todas con la IA

Disney va a por todas con la IA

¿Qué es el libro de mantenimiento de un coche y para qué sirve?

¿Qué es el libro de mantenimiento de un coche y para qué sirve?

Regar el barrio con el agua sobrante del comedor escolar: el proyecto de la Escola Diputació de Barcelona

Regar el barrio con el agua sobrante del comedor escolar: el proyecto de la Escola Diputació de Barcelona

De la inmigración a la financiación: la lucha de Junts y ERC para sacar el mayor rédito de las negociaciones con el PSOE

De la inmigración a la financiación: la lucha de Junts y ERC para sacar el mayor rédito de las negociaciones con el PSOE

Rusia iguala en Ucrania los días de combate en la Segunda Guerra Mundial: 1.418

Rusia iguala en Ucrania los días de combate en la Segunda Guerra Mundial: 1.418