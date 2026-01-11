Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin
Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La brújula de Donald Trump: cariño y dinero

Donald Trump.

Donald Trump. / OLIVIER MORIN / AFP

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con una victoria arrolladora. Sin embargo, al acercarse el primer aniversario de su toma de posesión, las encuestas muestran un dato preocupante: su aceptación se encuentra bajo mínimos. Este escenario lo inquieta profundamente. Para Trump, gobernar no basta. Necesita ser querido, respetado y admirado, no solo por los suyos. Todo poder que no sea sinónimo de apoyo transversal le resulta insuficiente

Él mismo lo reconoce. En una entrevista con The New York Times señala a algunos de sus críticos: los medios de comunicación, el jurado del Nobel, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y diversos funcionarios, demócratas y republicanos. También recuerda con nostalgia su etapa como promotor inmobiliario, cuando se sentía apreciado y más feliz que ahora. No se trata de una interpretación externa. Trump verbaliza una necesidad de reconocimiento que condiciona sus políticas y sus reacciones, especialmente de aquí a noviembre, cuando habrá elecciones de mitad de mandato. Estos comicios, más que una prueba legislativa, son el primer termómetro de su popularidad y de su capacidad de influir en la percepción de la nación.

A esta falta de legitimidad se une un contexto económico desfavorable, marcado por la alta inflación y un mercado laboral débil, que registró la creación de empleo más baja desde la pandemia. Dar la vuelta a esta situación supone un desafío personal para Trump, obsesionado no solo por el reconocimiento, sino también por el poder y el éxito económico, incluso en política internacional. 

Sus pasos en el exterior, desde capturar a Nicolás Maduro para controlar el petróleo venezolano hasta explorar oportunidades estratégicas en el deshielo de Groenlandia, no solo persiguen un objetivo geopolítico: buscan mejorar la salud de la primera economía del mundo. Comprender esta necesidad de afecto y dinero no significa rendirse. Significa anticiparse, leer la lógica de sus movimientos y actuar con estrategia, evitando quedarse a medias frente a su impulso personal y político, por muy desagradable que este sea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  2. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  3. Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
  4. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  5. Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa
  6. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos
  7. Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
  8. La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026

Lo que nadie les va a contar del nuevo modelo de financiación autonómica

Lo que nadie les va a contar del nuevo modelo de financiación autonómica

Jander, la cosmética masculina sale del armario (del baño): "Lanzamos el primer desodorante íntimo en spray 360º en España y ya es 'top' ventas'"

Jander, la cosmética masculina sale del armario (del baño): "Lanzamos el primer desodorante íntimo en spray 360º en España y ya es 'top' ventas'"

DIRECTO | Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad

DIRECTO | Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

Mbappé acude al rescate de Xabi por enésima vez

Mbappé acude al rescate de Xabi por enésima vez

Crítica de 'Industry (temporada 4)': el drama financiero supera todos sus propios límites

Crítica de 'Industry (temporada 4)': el drama financiero supera todos sus propios límites