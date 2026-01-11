3.669 millones más

Hay trenes que no pasan dos veces o, si lo hacen, quién sabe cuántos años más habría que esperar. Doce años después de que caducara el actual modelo, la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica presentada el viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una oportunidad histórica que el pueblo valenciano no puede dejar escapar.

Estamos ante una nueva arquitectura que constituye un paso de gigante hacia la justicia financiera en la distribución de recursos entre las comunidades autónomas. Los valencianos y las valencianas hemos sido pioneros en su reivindicación.

Una reivindicación del Consell del Botànic liderado por Ximo Puig y, sobre todo y fundamentalmente, del conjunto de la sociedad valenciana. Sindicatos, empresarios, universidades, asociaciones, medios de comunicación e instituciones como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que estudiaron y apoyaron esta justa aspiración que se ve satisfecha ahora, a expensas de su aprobación en el Congreso.

La propuesta beneficia a todos los territorios y supone más transparencia, más solidaridad y más recursos. Nada menos que 21.000 millones adicionales del Gobierno a las comunidades autónomas para impulsar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles, residan donde residan. Al mismo tiempo, se refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal al incrementar los porcentajes de cesión de los dos principales impuestos: IRPF e IVA.

En resumen, estamos ante un modelo solidario, donde hay un trasvase de recursos de comunidades con más recursos a las comunidades con menos recursos de forma justa y donde se reducen a la mitad las distancias actuales en financiación por habitante. Es decir, avanzamos en la cohesión territorial y la igualdad entre españoles y españolas.

Por tanto, no hagan caso de las voces que griten lo contrario: ni creen en la equidad, ni en el Estado de Bienestar, ni en el Estado Autonómico.

El resultado supera las expectativas más optimistas. Con el nuevo modelo, la Comunitat Valenciana recibiría en 2027 3.669 millones más que si continuara el actual sistema. Esto es, un 18% más de lo que recibiríamos y supone el 17,5% del total de recursos adicionales, cuando representamos el 10% en términos de población.

Una cifra que es más del doble de lo que el president de la Generalitat le pidió al presidente del Gobierno hace tres semanas en la Moncloa, cuando le reclamó un Fondo de Nivelación de 1.782 millones anuales. También es mucho más que la llamada “partida reivindicativa” que, como consellers de Hacienda del Botànic, incorporamos en los Presupuestos de la Generalitat y que nos permitió en esos años elevar el gasto social.

Por aterrizar la cifra, los 3.669 millones adicionales permitirían multiplicar por 12 el presupuesto de vivienda, por 7 el de atención a la dependencia, construir 200 centros de salud o doblar la plantilla de docentes.

La propuesta cruza el Rubicón de la financiación autonómica en muchos aspectos, rompe tabús y comporta un volumen de recursos que garantiza la viabilidad de la Generalitat, ya que supera con creces el último déficit que registró en 2024.

Además, la sensibilidad con la Comunitat Valenciana se manifiesta también con la incorporación de un fondo nuevo de 1.000 millones, destinado a hacer frente al cambio climático, que tan duramente nos golpeó en la terrible Dana de octubre de 2024 y cuyo reparto prioriza a las comunidades del Mediterráneo.

Es un hecho que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el primero en plantear el cambio desde que en 2014 caducó el sistema vigente, y eso a pesar de que el anterior gobierno dispuso de mayorías absolutas para haber podido aprobar un modelo nuevo.

Pero, más allá de debates políticos legítimos, es el momento de saber hacia dónde sopla el viento de la historia, es el momento de la responsabilidad y de priorizar los intereses del conjunto por encima de los partidistas. El próximo miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Generalitat debe respaldar la propuesta del Gobierno de España. Nadie entendería que renunciara a esta oportunidad.

El presidente de la Generalitat pidió hace menos de un mes 1.782 millones. Hoy el Gobierno de España concede 3.669. Son datos.

No hay respuesta razonable a la pregunta de ¿por qué no?

*Vicent Soler y Arcadi España, consellers de Hacienda y Modelo Económico de los gobiernos de la Generalitat Valenciana presididos por Ximo Puig