Presencia de David Bowie
El mensaje y la influencia del artista resuenan más que nunca. Su música no ha desaparecido y se sigue reproduciendo
El día que David Bowie se convirtió por fin en una estrella del pop
Mañana hará diez años que murió David Bowie, el 10 de enero de 2016. Solo dos días después de cumplir 69 años y publicar su último disco, 'Blackstar'. Aunque no lo había expresado en público, hacía un año y medio que le habían diagnosticado un cáncer de hígado. Los músicos que colaboraban con él han explicado que en aquellos últimos meses trabajó intensamente para tener el disco a punto, puliendo cada detalle e incluso grabando el vídeo de dos canciones. Era inevitable, pues, verlo como una especie de testamento musical, y yo diría que también literario: un disco oscuro, calibrado a conciencia como todo lo que hizo. Como si, en un último gesto creativo, diera por sentado que su muerte sería una clave de interpretación, como un personaje más de los suyos.
“No soy una estrella del pop”, decía la letra de 'Blackstar', “soy una estrella negra”, es decir, una entidad opaca como la de la portada del álbum, el único de su discografía en el que no aparecía él, su imagen. Luego estaba la canción 'Lazarus' y las imágenes estremecedoras del vídeo, donde la declaración inicial de ese Lázaro bíblico —“Mira hacia arriba, estoy en el cielo”— suena como un saludo desde el otro lado, sabedor de que su resurrección será en forma de obra de arte. Y el disco se cerraba con una canción luminosa y la vez dolorosa, 'I can't give everything away', que puede leerse como una confesión final: Bowie admite que no puede revelarlo todo, que no puede soltar todo el lastre.
Hace poco, David Byrne recordaba en una entrevista que, en su juventud, "todos queríamos ser David Bowie". Y el filósofo Simon Critchley ha escrito que Bowie era un ventrílocuo y su carácter auténtico se encontraba en el artificio, en los personajes que fue creando. Hoy, diez años después, el mensaje y la influencia de Bowie resuenan más que nunca. Su música no ha desaparecido y se sigue reproduciendo, aunque a veces se banalice en la publicidad, o para dar sentido a alguna escena de película vacua. Hoy, también, su mensaje en ese último disco toma un tono aún más profético y funesto: “Sé que algo va muy mal”, cantaba, pero su voz, su actitud como artista, sigue siendo un consuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados