¿Qué han pactado y para qué Sánchez y Junqueras?

La estética tradicional de los acuerdos en España sobre financiación autonómica es horrorosa. Alguna comunidad, habitualmente Catalunya pero en alguna ocasión Andalucía, acude a la Moncloa medio de escondidas y asalta los cielos de la caja del Estado para mejorar la vida de los ciudadanos y sacar el máximo rédito político por ello. La de este jueves rozó el esperpento porque el presunto asaltante ni siquiera era el titular de la comunidad autónoma sino su socio parlamentario. De manera que Oriol Junqueras rubricó en la Moncloa lo que había pactado con Pedro Sánchez y... con Salvador Illa que es el verdadero beneficiario de lo allí acontecido, tanto porque administrará los réditos si los hay, como porque se le abre el camino para tener presupuestos en Catalunya y, por lo tanto, una legislatura plena.

El contenido de la propuesta del nuevo sistema de financiación lo presentará esta mañana la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, hoy casi que no quisiera ser también la candidata del PSOE en Andalucía. Júlia Regué adelanta por donde van a ir los tiros y se ha filtrado al BOE del sanchismo la clave del asunto: el Estado inyectará 20.000 millones más al sistema cada año, resultado de la aplicación del incremento de recaudación por el crecimiento económico (que se va a calcular en los escenarios más optimistas) y por la inflación. Veremos lo que dice la propuesta, pero para calmar a descreídos digamos que la mera revisión del sistema de financiación ya beneficia a Catalunya, incluso sin cambiar el modelo, porque desde que está caducado, la población en esta comunidad ha pasado a ser de 8 millones de personas, dos millones más que en 2015 mientras que, por ejemplo, Andalucía ha crecido solo en 300.000 habitantes. Pero estos detalles no interesan ni a los que quieren lucir de un principio de ordinalidad, que es de facto pero no de iure, ni a los que quieren reventar el acuerdo. Lo más probable es que este sistema no se implante nunca por falta de mayorías en el Congreso, pero Junqueras e Illa ya tienen lo que querían y Sánchez puede alimentar durante tres meses y dos campañas electorales la idea de que tiene posibilidad de aprobar presupuestos. Todos contentos.