La importancia de las autonómicas para España

Ha pasado el tiempo en que los electores votaban según qué elecciones eran las convocadas. Menos las municipales, que siempre van por libre, cada vez el voto es más homogéneo. Generales, autonómicas y hasta europeas, tienen pocos cambios perceptibles. Esta es una herramienta muy interesante para trabajar políticamente en los territorios, pero desde un punto de vista estatal.

Claro que podemos, o pueden, hacer caso a este resultado o prescindir de él. Quiero decir, no darle importancia. Por ello es oportuno observar cómo ha quedado el arco parlamentario de la asamblea de Extremadura. Por ejemplo, el éxito de Unidas por Extremadura ha sido evidente. El trabajo laborioso y de años de su candidata, Irene de Miguel, ha dado frutos evidentes, pero que nadie olvide que ahí no está Sumar. Algún significado debería extraerse de cara a las futuras generales que, diría, serán en la primavera de 2027.

Los resultados van por barrios. Por ejemplo, ese manifiesto que dicen que está preparando Jordi Sevilla y que pretende agitar a todas las federaciones del PSOE en las comunidades autónomas, podrá tomar la temperatura política que tienen los socialistas a lo largo del país. La mayoría de dirigentes del equipo Pedro Sánchez niegan su valor por federaciones. Vuelvo a Extremadura. Algunos de su dirigentes nacionales no le dan importancia a esos resultados. Sin ir más lejos, el ministro Óscar López declaró que los extremeños apostarán por Pedro Sánchez, frente a la derecha y la extrema derecha.

Como frase, puede estar bien. Sin embargo, los resultados dicen otra cosa. Feudos socialistas de siempre están dando un apoyo muy concreto y consolidado a Vox, por ejemplo. El voto autonómico muestra, cada vez más, su importancia en relación a las generales. Los meses que se nos vienen encima serán de estudio. Las elecciones aragonesas y andaluzas podrán explicar, cuando tengamos los resultados de las estatales, si esa relación tiene sentido o no.

Analizar Catalunya será muy interesante. Nunca había existido una percepción de criterio tan divergente. En Madrid, en concreto, no es difícil encontrar a socialistas críticos con Pedro Sánchez, pero que estarían dispuestos a votar a Salvador Illa. Es una cuestión de seriedad frente a la gestión pública. Sánchez no está en un buen momento respecto a este baremo. Illa, sí. Pero esa prueba del algodón se podrá hacer en demasiado tiempo, pasadas las elecciones generales, en mayo de 2028. A saber por dónde vamos, entonces.

Esta cuestión genera dudas sobre Catalunya ante las próximas elecciones al Congreso de los Diputados. Buen momento para Illa, malo para Sánchez. ¿Cómo se trasladará eso a un comportamiento electoral? Existen interrogantes razonables, pero no es bueno para el PSOE de Pedro Sánchez. Hacía muchos años que Catalunya no era tan socialista. Generalitat, ayuntamiento de Barcelona, ayuntamientos metropolitanos, Diputació etc… Esta fotografía nunca se había producido. El momento es muy interesante y la demoscopia no sé si soluciona mucho.