Venezuela, desdolarización y bombardeos

El fantasma de la desdolarización parece que toma forma y relevancia tras el ataque de EEUU contra Venezuela. Los analistas han dibujado estos días a la perfección las múltiples razones que han abonado el impulso imperialista del presidente de EEUU, Donald Trump, fundamentalmente el control de las materias primas de Venezuela, la ofensiva geoestratégica contra Cuba y otras naciones independientes del continente americano, el reparto del mundo con Rusia y China y el apoyo a las empresas estadounidenses de hidrocarburos. Todos esos argumentos pueden ser válidos para explicar el secuestro armado del discutido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero ha aparecido otro argumento que no debería ser despreciado a priori y que, sin embargo, no ha sido nombrado habitualmente como motor del espíritu trumpista de dominación mundial. Los intentos de desdolarización en el mundo.

Algunos países, también la UE, intentan desde hace años desligar más sus economías del impacto de la evolución de la cotización del dólar. Desde el acuerdo de Bretton Woods en 1944, el dólar estadounidense se ha establecido como la moneda de reserva mundial habitual para el comercio y las transacciones financieras. Este dominio permite a EEUU menores costes de endeudamiento y mayor efectividad en el caso de sanciones económicas o aplicación de aranceles, por ejemplo. El grupo Brics, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, fue uno de los adalides a la hora de plantear que efectos tendría la desdolarización. El reto sería importante y su impacto, serio. Brics, supone el 40% de la población mundial. Y tras los Brics, otros países coquetearon con la idea, entre ellos Venezuela y sus importantes reservas de crudo. Los más desdolarizados son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania.

Brasil se destaca como uno de los países que ha planteado la posibilidad de adoptar el objetivo de la desdolarización y establecer una moneda alternativa para el comercio en Latinoamérica, en el marco paralelo de una iniciativa del bloque económico Brics. La idea podría atraer también a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. También Cuba y, obviamente, Corea del Norte están en plena desdolarización.

Los países bombardeados por EEUU durante este 2025 fueron Irán, Yemen, Siria, Somalia, Nigeria y Venezuela. Los críticos con EEUU tienden a ser receptivos con la desdolarización. Todos ellos intentan desdolarizar su economías, más maltrechas que pujantes en general.

Los países africanos llevan algunos años intentando implementar un sistema de pagos panafricano que permita a las naciones africanas comerciar entre sí utilizando sus propias monedas. La desdolarización ha sido interpretada acertadamente por Trump como simiente de un sistema monetario internacional con múltiples monedas de reserva y sistemas de pago diversificados. China podría ser una de las grandes beneficiadas, con su renminbi como una alternativa más para los mercados de capitales. Pero transitar a ese nuevo mundo poliédrico ha topado con la Doctrina Monroe. El argumentario, formulado en 1823, respondía al contexto de la época del fin de las colonias y se resume con la frase de 'América para los americanos'. Trump pretende volver a esos planteamientos.

La transición no es sencilla. El desarrollo de monedas alternativas podría significar el final del dominio del dólar, llevando al mundo a una multipolaridad financiera. La evolución de la cotización de bitcóin o del oro está pendiente de estos movimientos monetarios todavía incipientes.

El inversor estadounidense Robert Kiyosaki es uno de los defensores de la desdolarización, argumentando que el dólar estadounidense está perdiendo valor rápidamente debido a la impresión descontrolada de dinero y el incremento de la deuda pública. Predice inflación desaforada en los próximos tiempos y recomienda invertir en activos tangibles como el oro y la plata, actualmente en máximos, y bitcóin, el activo no regulado por estados. La iniciativa de los Brics considera que es lógica en la actual coyuntura. .