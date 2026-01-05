Optimismo en el empleo

Las cifras que se han conocido hoy certifican la buena salud del mercado laboral en España y, en consecuencia, la buena marcha de la economía. Tanto en lo que se refiere al número de personas que cotizan en la Seguridad Social como al número de parados, el balance de 2025 es positivo.

En el conjunto del Estado, medio millón más de trabajadores y 152.000 parados menos, y, en Catalunya, casi 84.000 ocupados más y unos 12.000 desempleados menos, hasta alcanzar la cifra de 323.236 parados, la más baja en los últimos 18 años.

Conviene recordar, en este sentido, de dónde venimos. En España, se llegó en 2013 a un máximo de unos 5 millones de personas apuntadas en el Sepe, en el punto más álgido de la crisis económica que empezó en 2008. Después de una tímida recuperación, hubo más tarde un repunte en febrero de 2021 (con unos 4 millones), a raíz de las consecuencias de la pandemia del covid. Desde entonces, el paro inició una línea descendente que se ha ido consolidando en el último lustro hasta llegar a los 2,4 millones de este 2025, por debajo del 10% del total de la población activa. En Catalunya, el gráfico que puede dibujarse es prácticamente el mismo, con los mismos parámetros, las mismas cimas y la misma tendencia reciente a la baja. Es cierto que España aún se sitúa en la cola de Europa en cuanto a porcentaje, con una media de la UE cercana al 6%, pero muy alejada de las cifras dramáticas del 26% de 2013.

En cuanto a las altas en la Seguridad Social, el mercado laboral establece un nuevo récord absoluto, con 21,84 millones de afiliados, unos tres millones más desde la anotación más baja de la época del covid, en abril de 2020. Cabe resaltar, entre estas cifras, que un 41% de las personas dadas de alta son de origen extranjero, con lo que se confirma que el repunte tanto de los datos del mercado laboral como de la economía en general se debe en buena parte a la aportación de la población migrante, un dato muy a tener en cuenta a la hora de calibrar el hipotético impacto no solo social, sino también económico, ante determinadas medidas defendidas desde algunas posiciones políticas.

En otro orden de cosas, las cifras ahora conocidas convierten a Madrid en la comunidad con más afiliados a la Seguridad Social, por encima de Catalunya, que ahora ocupa la segunda posición. Deberán barajarse más datos estadísticos en un futuro inmediato para poder afirmar que es una tendencia que llega para consolidarse o si el crecimiento «más sostenido de Catalunya», como ha declarado el conseller Sàmper, revertirá de nuevo el panorama.

Lo cierto es que el optimismo que se deduce de las cifras no debe hacernos olvidar la necesidad de dibujar un mañana en el que, manteniendo el auge de la economía, también pueda reducirse el porcentaje del paro hasta equipararlo a niveles europeos (especialmente entre jóvenes y mujeres), con políticas que consoliden a los sectores con más ocupados (sanidad, transporte, educación y, en una situación al alza, la construcción) y que, al mismo tiempo, auspicien ofertas de empleo adecuadas y sostenibles en ámbitos de más valor añadido, como el de los semiconductores o la inteligencia artificial.