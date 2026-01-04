Nosotros, los reyes de nuestra marca

La noche de Reyes siempre empieza en casa. Con los zapatos puestos donde toca, a menudo junto a una ventana. Con algún pica-pica estratégico por si Sus Majestades llegan cansados del viaje. Y con esa sensación infantil que, por muy adultos que nos creamos, se niega obstinadamente a marcharse del todo.

Preparamos el comedor para que ocurra algo mágico. Para que alguien venga de fuera y nos deje un regalo. Y, mientras lo hacemos, nos sorprendemos cuidando los detalles, ordenando los últimos flecos y mirando el reloj con una expectativa que no figura en ninguna agenda, pero que todos reconocemos al instante.

Quizá no lo pensemos demasiado, pero esta escena tan doméstica y cotidiana, aunque solo la vivamos una vez al año, repetida de generación en generación, explica mucho más de lo que parece. Porque nos pasamos la vida esperando que las cosas lleguen de fuera: una oportunidad, un reconocimiento, una mirada, un trabajo, un mensaje capaz de cambiarlo todo. Y, mientras tanto, a menudo nos olvidamos de que lo más importante es lo que ya estamos haciendo antes de irnos a dormir: cómo preparamos el espacio, qué cuidamos, qué regalamos, cómo lo envolvemos y qué dejamos a la vista.

Lo mismo ocurre fuera de casa, aunque no lo pensemos en estos términos. En el día a día también nos estamos preparando constantemente para una mirada externa. Y es aquí donde aparece una evidencia tan incómoda como inevitable: nos guste o no, todos tenemos una imagen de marca. Todos. Sin excepción.

La diferencia no está solo en si la trabajamos o no, sino en si la dejamos al azar o la ordenamos desde casa. En si dejamos que hable sola, y a veces mal, o si asumimos que también es responsabilidad nuestra cuidarla y darle sentido.

Cada día, consciente o inconscientemente, dejamos nuestros zapatos preparados. Explicamos quiénes somos, qué ofrecemos y qué pueden esperar de nosotros. Lo hacemos cuando entramos al trabajo, cuando respondemos un correo, cuando saludamos al vecino en el rellano, cuando compartimos una idea en una reunión o cuando decidimos callar. No solo las empresas tienen marca. También la tienen las personas que nunca han oído hablar de ella.

¿O no es una marca personal la abuela que cada Sant Esteve hace los canelones y que, pase lo que pase, todos sabemos que ricos estarán?

¿O no es una marca personal el más pequeño de casa cuando todos lo esperamos para que, subido a la silla, recite el verso de Navidad antes de pasar el platillo?

¿O no es una marca personal el señor Pere, sentado cada mañana en el mismo banco de la plaza, que nos regala ese “buenos días” que echamos de menos cuando no está?

No tienen logotipo. No tienen web. No tienen redes sociales. Pero tienen una estrategia integrada. Y, a menudo, mucho más consciente de lo que imaginamos: saben qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Tienen relato. Tienen coherencia. Tienen confianza. Y, sobre todo, tienen una promesa que se cumple. Siempre. En un mundo saturado de mensajes, quizá este sea el verdadero lujo.

La marca no es lo que decimos de nosotros mismos, sino lo que los demás cuentan cuando no estamos. Se construye con el tiempo y a partir de hechos muy concretos: cómo respondemos ante un tema complicado, cómo gestionamos un error, cómo asumimos una responsabilidad, cómo tratamos a un cliente, a un alumno o a un vecino. No nace solo de un eslogan ingenioso ni de un perfil de Instagram bien editado, sino de la repetición, a veces poco lucida, de acciones coherentes con un relato con esencia.

Pensemos en una tienda de barrio. No hace grandes campañas ni tiene un discurso sofisticado, pero abre puntualmente, recomienda con criterio, resuelve incidencias sin excusas y saluda por el nombre. Cuando alguien la recomienda, no habla de su logotipo ni del color de las bolsas, sino de la confianza que genera. Eso también es marca. Y es la que dura. La que perdura.

Por eso la marca personal no tiene que ver con la autopromoción ni con querer gustar a todo el mundo. Tiene que ver con saber qué ofrecemos, qué aportamos y desde dónde lo hacemos. Con entender cuál es nuestro papel, pequeño o grande, en la vida de los demás. Tanto si vendemos productos como si ofrecemos servicios, conocimiento, tiempo o amistad. O canelones. O poemas. O saludos. Tanto si somos una empresa como si, simplemente, formamos parte de una comunidad y dejamos una huella que puede explicarse con acciones, no con adjetivos.

Quizá, este año, el mejor regalo de Reyes no sea empezar de cero ni reinventarnos por completo. Quizá sea mirarnos con un poco más de consciencia y ordenar lo que ya somos. Empezando por el comedor. Tener nuestra marca preparada para cuando alguien pase, mire y recuerde. Preparada para regalar todo lo bueno que llevamos dentro: los valores, el oficio, la manera de hacer, la manera de ser.

Buenas noches de Reyes, amigos lectores. Que la magia de Oriente nos traiga muchas cosas, sí, pero sobre todo aquello que no se envuelve con papel: paz para vivir con más calma, coherencia para ser fieles a lo que somos y honestidad para ir siempre de frente, también cuando nadie mira.