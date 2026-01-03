Trump inaugura un nuevo orden

Después de semanas de cábalas sobre las intenciones de Trump respecto de Venezuela, el día 3 de enero de 2026, el mundo ha salido de dudas. Es más, con la intervención militar sobre diversos puntos estratégicos de Venezuela, el secuestro del jefe de estado venezolano y una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, Trump ha mostrado a la opinión pública internacional el inicio de un nuevo orden.

Los eventos de este sábado han sido la constatación de que la geopolítica del mañana va a obedecer a una lógica que se puede resumir en las siguientes premisas: la primera es la de que el planeta se va a dividir en áreas de influencia bajo el dominio de las tres grandes potencias iliberales (Rusia, China y los Estados Unidos) siendo el hemisferio occidental (desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego) el dominio de Washington. La segunda es que cada potencia podrá hacer lo que le venga en gana en su área de influencia ninguneando el derecho internacional, pudiendo ejercer de matón de barrio y presionando y extorsionando a países otrora soberanos, con el fin de obtener aquello que desee la potencia en cuestión. Y la tercera, es que este tipo de política no solo supone la transformación de la política exterior, sino que también altera los equilibrios institucionales domésticos, erosionando la democrática y vaciando derechos (individuales y colectivos) que se suponían garantizados.

Pero lo observado no ha sido fruto de una jornada. Desde el pasado mes de agosto la administración Trump empezó a desplegar una estrategia que desembocaría en la actual intervención. Una estrategia que pasó por ofrecer (por parte del fiscal general de los Estado Unidos) 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro acusándolo de narcotráfico y terrorismo, por un inaudito despliegue de destructores y buques de la US Navy en el Caribe, por la movilización de más de 10.000 marines en las bases de la región, por la autorización de acciones encubiertas para desestabilizar el régimen de Caracas, por el cierre y violación (con drones y cazas) del espacio aéreo del país caribeño, por el ataque a 35 lanchas que supuestamente transportaban drogas, por la confiscación de petroleros con bandera venezolana y, como no, por el apoyo de María Corina Machado como premio Nobel ensalzándola como lideresa del futuro.

¿Qué pasará a partir de ahora en Venezuela? Nadie tiene la bola de cristal, pero de entrada Nicolás Maduro será trasladado a Estados Unidos donde se le juzgará por conspiración narcoterrorista y las empresas norteamericanas se abalanzarán sobre el crudo. Mientras, en Venezuela, habrá una fuerte tensión entre el enforcement del régimen y los opositores que, desde el exterior y con el apoyo de Washington, están esperando su desembarco. Por ello no deja de ser sorprendente la declaración que hizo Trump señalando que “va a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada” si no tiene contactos ni celebra negociaciones con las autoridades del régimen que, después de los ataques, están más cohesionadas que nunca. Y es que, a decir verdad, con bombas y marines se puede desestabilizar un régimen, pero difícilmente se puede construir uno de nuevo. Ya lo decía, Chalres Maurice de Talleyrand, longevo diplomático francés del siglo XVIII y XIX: “Señor, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse sobre ellas”.