Zohran Mamdani, un alcalde y algo más

“La ciudad es un millón de cosas”. El clamor de Luis Arribas Castro desde Radio Barcelona se amplificaba por todo un país expectante. La transición avanzaba con mayor lentitud de la deseada y el desencanto hacía mella en una sociedad esperanzada que encontraba cada mañana en las ondas la optimista compañía de un personaje autoproclamado Don Pollo, que repartía macetas para colorear balcones y se preguntaba con acento caribeño “aquí a qué hora dan café”. Este año se cumplirán veinte de su adiós.

En paralelo, en Nueva York, un cronista brillante y meticuloso se fijaba en las cosas inadvertidas que marcaban la rutina de la urbe más poblada de los Estados Unidos. Millares de hormigas reptando por la azotea del Empire State, armadillos de piedra trepando la catedral de San Patricio, mendigos desplazándose en taxi hasta la esquina desde donde pedían limosna y atildados caballeros hurgando en los cubos de basura de la Sexta Avenida

A lomos del nuevo periodismo, Gay Talese cabalgaba por la ciudad que nunca duerme y que había encontrado su símbolo en una manzana de la que en aquel tiempo asomaba un gusano que denunciaba su podredumbre. La criminalidad campaba a sus anchas y la inseguridad hacía que los recepcionistas de hotel recomendaran no salir a partir de las diez de la noche cuando la sangre manchaba las aceras.

Hoy, medio siglo después, una siempre mutante New York City quiere empezar una nueva era dejando de “pertenecer solo a quienes puedan permitírselo y reemplazar el individualismo acérrimo que la ha caracterizado por la calidez del colectivismo”. Así lo ha proclamado su flamante alcalde Zohran Kwame Mamdani (Kampala, Uganda, 18 de octubre de 1991).

Coincidiendo con el inicio del nuevo año, el edil más joven del último siglo ha comenzado a aplicar la prosa de la gobernanza conocida la poesía que le llevó a la victoria, gracias a una exitosa campaña electoral ilustrada por Rama Duwaji, su esposa. Tanta esperanza se ha depositado en el primer alcalde musulmán que juró el cargo sobre el Corán que se le presenta ya como la gran alternativa demócrata frente a los desmanes republicanos encarnados por Donald Trump.

A tenor de sus promesas, los retos de Mamdani son mayúsculos: bajar el coste de la vida, congelar los alquileres, más guarderías infantiles y autobuses gratuitos. Ahí es nada. Además de frenar la persecución y extradición de inmigrantes que, como él y su familia, pueblan los barrios de una metrópolis que el candidato recorrió andado de extremo a extremo como si de una marcha iniciática se tratara. Hombres y mujeres hoy amenazados por una radicalidad que puede llevar a la parálisis económica. Lo denuncia el premio Nobel Joseph Stiglitz.

Al año del regreso de Trump a Washington, Mamdani acaba de instalarse en la residencia oficial de alcalde en el bajo Manhattan. Poco más de 350 kilómetros separan dos polos opuestos que se cruzaron duras palabras, pero que compensaron después con una curiosa imagen de reconciliación en la Casa Blanca. Queda por ver cuánto hubo de realidad o ficción. Y si las expectativas por el joven regidor son más deseo mediático que anhelo ciudadano compartido.