Que vuelvan las fiestas

Que llegue la paz al mundo, que dejemos de esquilmar la Tierra, que la cooperación no se bata en retirada, que el bienestar llegue a todos los rincones del planeta... La lista de los grandes deseos para 2026 puede ser infinita, pero, para ir recuperando la esperanza en el ser humano, hay un anhelo mucho más cercano y factible: que los vecinos de Villamanín sean capaces de reescribir un guion tristísimo. Ya saben, ese golpe de suerte que se tornó desgracia cuando la comisión de fiestas de un pequeño pueblo leonés extravió un talonario correspondiente a décimos que había vendido. Del júbilo de El Gordo a las lágrimas del desaguisado. De la ilusión de unos jóvenes que, de forma desinteresada, tratan de insuflar vida a un entorno rural que agoniza frente a la mezquindad de cuatro vecinos que se niegan a ceder una pequeña parte del premio para que la alegría llegue a todos. Por ahora, los jóvenes ya han entregado su premio personal y el décimo que tenían como organización (un total de dos millones de euros) y esperan con ello calmar las aguas.

Villamanín ha acaparado buena parte de la atención de estas fiestas. El monstruo de la avaricia ha caído sobre los jóvenes protagonistas escupiéndoles insultos y recelos, y no solo en su pueblo. El combate entre la empatía y la ruindad ha amenizado más de una sobremesa navideña en todo el país. Será el signo de los tiempos. La que podía haber sido una luminosa inspiración para la campaña publicitaria de El Gordo 2026 ha derivado en un lúgubre documental sobre las miserias humanas. Juan Carlos Álvarez, alcalde de una cercana población leonesa, ha alabado en un artículo publicado en ‘La Nueva Crónica’ a los jóvenes que se organizan para que la región siga viva, que se dejan la piel sin otro beneficio que el de mejorar la vida de la comunidad. “Chavales, vosotros sois la auténtica lotería de Villamanín”, ha afirmado. Ojalá este 2026 llegue con la reescritura de tantas historias tristes. Ojalá celebremos la esperanza. Y que las fiestas vuelvan a Villamanín.