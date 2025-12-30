Una mirada a 2025

El periodismo es un oficio que requiere de una cierta habilidad a la hora de tratar la información, que es la materia prima con la que se trabaja, y también de un cierto grado de sensatez para poder contrastarla, analizarla y jerarquizarla. Conviene además no pecar de ingenuidad para no dejarse manipular por las fuentes y para sortear las múltiples presiones que salen al paso. Así que puestos ante la disyuntiva de decidir cuáles han sido las noticias más importantes de 2025, los ganadores del Premio Català de l’Any, Javier Cercas, y Catalana de l’Any (Montserrat Fontané, quien delegó en su hijo Joan Roca), ejercieron las funciones de redactores jefes con destreza, sin candidez alguna y soslayando posibles trampas argumentales. Así que, ante las propuestas que les ofrecieron los jefes de las distintas secciones de EL PERIÓDICO, ambos fueron conformando la anatomía informativa del año que ahora termina y que hoy ofrecemos en estas páginas, en un ejercicio que lleva camino de convertirse en tradición.

Quizás la que parecía más fácil de seleccionar era la de la sección de Internacional. Un Trump omnipresente parecería una elección obvia, incluso frente a noticias de tanto voltaje como el alto el fuego de Gaza, la guerra en Ucrania, el robo del Louvre o la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV. A elegir a Trump contribuyó el hecho de que buena parte de las noticias del mundo, desde luego Gaza y Ucrania, están condicionadas por su actuación desde la presidencia de los Estados Unidos, como lo está también una importante noticia económica: la imposición de aranceles. «Trump es la clave de todo lo que está pasando. Estamos viviendo una revolución muy peligrosa que está cambiando el mundo», destacó Cercas. El chef Roca coincidió en que Trump «es muy peligroso». En Política, pese a que la competencia era dura entre el 50º aniversario de la muerte de Franco, el juicio a Jordi Pujol o la financiación singular para Catalunya, primó, en opinión de ambos, el seísmo en el PSOE por los presuntos casos de corrupción y por las denuncias por acoso sexual.

Para Cercas y Roca, como para la inmensa mayoría de los ciudadanos, el alto precio y la escasez de vivienda es la noticia económica por antonomasia de 2025. Incluso frente al apagón eléctrico del 28 de abril, la ampliación del Prat o la fracasada opa del BBVA sobre el Sabadell. La vivienda volvió a ser la noticia central en el área de información local, en esta ocasión planteada como el éxodo forzado de los barceloneses hacia otras zonas del área metropolitana. Ambos coincidieron igualmente en que el gran problema en las noticias de sociedad es el cambio climático con sus consecuencias en grandes incendios y lluvias torrenciales, lo que primó sobre la revolución de la inteligencia artificial o la reapertura del caso de Helena Jubany. Un desprendido Cercas relegó el éxito de su libro 'El loco de dios en el fin del mundo' en favor, nuevamente de acuerdo con Roca, de 'Lux', el album de Rosalía, aunque precisó que para él la pretendida espiritualidad «es un cuento chino». En Deportes tampoco fue fácil la elección. Ambos optaron por los balones de oro de Aitana Bonmatí, frente al Barça de Flick y Yamal, la remontada de Alcaraz en Roland Garros, la proeza de María Pérez en marcha o la leyenda de Marc Márquez. Los catalanes del año, con su inteligencia y su sensatez, nos dieron una lección de buen periodismo.