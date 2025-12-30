Mejor que normal
Tras apagar la luz, y mientras daba un repaso mental a las tareas del día siguiente, sentí ese leve vértigo que anticipa el sueño y me dormí. Nada extraordinario. Más tarde, al abrir los ojos, comprobé que no estaba en mi habitación, sino en una especie de sala sin paredes, iluminada con una luz como de quirófano que no venía de ningún sitio. Delante de mí, un hombre, o un ente que jugaba a serlo, hojeaba unos papeles.
-Por fin -dijo sin levantar la vista-. Ha tardado.
-¿Qué dice?
-Le explico. No se podrá despertar hasta que lleguemos a un acuerdo.
-¿Un acuerdo?
-Sí. Esto no es un sueño, tampoco es la vigilia. Es el Entrelugar. Se encuentra usted en el Entrelugar. Y hay burocracia, hay papeleo, como en todas partes. Conviene negociar su regreso. Tendrá usted que ofrecer algo.
Entonces me di cuenta de que no recordaba mi nombre. Ni mi edad. Ni si tenía hijos. Todo eso, pensé, debía de estar en los papeles que el hombre repasaba delante de mí.
-¿Qué tengo que dar?
-No siempre es algo -dijo-. A veces se trata de una cuestión de la que debe hacerse cargo.
Se inclinó hacia mí. Sus ojos me resultaban extrañamente familiares, como si fueran los míos, para decirlo todo.
-¿Está dispuesto entonces? -añadió.
Asentí por miedo a no ser capaz de despertarme. Él deslizó un papel hacia mí. No tenía letras, pero al tocarlo comprendí que lo que debía aceptar era la ilusión, de que el mundo, allá afuera, al otro lado del sueño, y pese a Trump y Cía, seguía siendo un lugar sólido, confiable, real.
-Una vez firme -advirtió-, no volverá a estar completamente seguro de encontrarse despierto. Pero podrá salir de aquí.
Firmé. La sala se disolvió.
Amanecí en mi cama. El sol entraba a gritos por la ventana. El día era espléndido. Todo parecía normal, mejor que normal. Hasta que, al lavarme la cara, vi en el espejo que mis ojos no eran exactamente los míos. Alguien que no era yo me observaba desde ellos.
- Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
- El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
- Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
- Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”
- Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal