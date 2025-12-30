El líder aumentado: por qué la IA ya no es una opción para quien toma decisiones

Inteligencia Artificial y su impacto en los procesos de las empresas españolas. / COMUNIDAD DE MADRID

Durante años, en los comités de dirección se hablaba de tecnología como algo importante, pero delegable. Hoy ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Se menciona en planes estratégicos, pero sigue siendo “cosa del equipo técnico”. El problema es que la IA ya influye en decisiones clave: algoritmos de precios dinámicos determinan cuánto paga cada cliente; modelos predictivos anticipan qué consumidores abandonarán la marca; sistemas de 'scoring' priorizan inversiones; incluso en recursos humanos, la IA estima riesgos de rotación o 'burnout' y condiciona promociones. No son decisiones operativas. Son decisiones de poder.

La paradoja es evidente: nunca hubo tanta información ni fue tan fácil perder el control sobre las decisiones. La IA no solo automatiza tareas; redefine cómo decidimos al priorizar y anticipar escenarios basados en patrones invisibles para el juicio humano. No ejecuta órdenes, influye en criterios. No solo ahorra costes, redistribuye atención, recursos y oportunidades.

Cuando un algoritmo decide qué cliente es rentable o qué talento merece inversión, está moldeando la estrategia de la organización de forma continua y a escala. Por eso, pensar la IA solo como una herramienta de eficiencia operativa es subestimar profundamente su poder transformador.

Durante décadas, el ideal de buen directivo estuvo asociado a la capacidad de analizar información, decidir bajo presión y ejecutar con disciplina. La experiencia acumulada y la intuición estratégica eran fuentes legítimas de autoridad en entornos donde la información era escasa y el cambio relativamente lento.

Ese mundo ya no existe.

Hoy, los directivos operan en contextos dominados por datos masivos y mercados volátiles. En este escenario, la intuición sin contraste se convierte en un riesgo. No porque la experiencia haya dejado de ser valiosa, sino porque ya no es suficiente. La IA introduce una nueva lógica en la toma de decisiones: probabilística, dinámica y basada en correlaciones que ningún ser humano puede procesar por sí solo.

De ahí surge la figura del líder aumentado. No como una moda, sino como una necesidad práctica. Un líder aumentado no compite con los algoritmos ni se somete a ellos; los integra con criterio humano. Y eso exige cuatro competencias que ya no son opcionales.

La primera es la alfabetización algorítmica. No se trata de convertir a los ejecutivos en ingenieros, sino de entender la lógica básica de los sistemas: con qué datos se entrenan, qué variables pesan más, qué sesgos pueden introducir y en qué contextos fallan. Cuando un directivo no entiende mínimamente cómo funciona un modelo, pierde soberanía estratégica. No porque el algoritmo 'mande', sino porque nadie en la sala es capaz de hacer las preguntas correctas con la visión estratégica completa.

La segunda competencia es la aplicación estratégica de la IA. Muchas organizaciones confunden adopción con impacto, acumulando pilotos que automatizan, pero no cambian nada esencial. El líder aumentado no pregunta qué puede hacer la IA, sino qué decisiones humanas puede mejorar. Sabe decir no a soluciones técnicamente brillantes, pero estratégicamente irrelevantes. Entiende que aplicar IA no es automatizar por automatizar, sino rediseñar procesos, cuestionar supuestos y crear nuevas fuentes de valor.

La tercera es el liderazgo ético y la gobernanza algorítmica. Los algoritmos no son neutrales. Reflejan los datos con los que se entrenan y los objetivos que se les asignan. Pueden amplificar desigualdades o discriminar sin intención explícita. La regulación siempre llega mucho más tarde que la tecnología. Por eso, delegar decisiones en sistemas opacos sin gobernanza no es innovación, es abdicar del liderazgo. El líder aumentado entiende que poner límites al uso de la IA no es una restricción, sino una responsabilidad directiva, y que la rendición de cuentas no desaparece cuando la decisión es automatizada.

La cuarta competencia es la gestión del cambio y la cultura organizativa, quizá la más compleja. La IA genera miedos y desigualdad de ritmos. Conviven quienes la temen con entusiastas que avanzan sin gobernanza y asumiendo riesgos reales de sesgos o fugas de información. El reto del líder es ecualizar el ritmo de adopción: organizar a los más rápidos sin desmotivarlos y empoderar a los más reticentes sin infantilizarlos.

El líder aumentado no es una figura futurista. Es una exigencia presente. Humana, porque los valores y la responsabilidad no se pueden automatizar. Aumentada, porque ignorar el poder de los datos y los algoritmos es renunciar a liderar.

Esta urgencia es también generacional. Los primeros graduados universitarios que han convivido durante toda su carrera con IA ya están en el mercado laboral. Y los primeros niños que nunca habrán conocido un mundo sin inteligencia artificial ya están hoy en primaria. Para ellos, convivir con algoritmos no será una disrupción, sino el punto de partida.

La única pregunta es si quienes lideran lo saben y están preparados para asumirlo.

David López es profesor y decano asociado del programa Full-Time MBA de Esade