El plan Zelenski

Donald Trump quiere no quiere la paz en Ucrania, solo un acuerdo rápido sin importar el coste que eso suponga, mientras no signifique un enfrentamiento abierto con Vladimir Putin. Los bombardeos con drones y misiles de Rusia sobre Kiev, horas antes de que Trump revise la propuesta de veinte puntos sobre la que Zelenski se siente cómodo, se tienen que entender como un aviso, pero muestran cierta impotencia del régimen ruso. Vladimir Putin aseguró que en menos de un mes tomaría Kiev y Ucrania pasaría a depender de Rusia. Casi cuatro años después, el frente sigue lejos de la capital y Ucrania, mal que bien, ha conseguido el apoyo de la Unión Europea y sobre todo el reconocimiento de que son el frente de batalla de una ambición mayor que incluye una amenaza permanente al viejo continente.

A la hora en que Zelenski y Trump van a encontrarse, el dilema sigue intacto. Para Kiev rendirse y entregar territorio solo sería viable si las garantías de seguridad incluyen la protección del país de las garras del zar ruso. El problema es que en tanto en cuanto Ucrania tenga las mismas garantías que cualquier otro país de la OTAN de que en caso de una nueva invasión irían todos a una, Putin pierde la razón por la que inició la guerra. Y eso es lo que persigue Zelenski, romper el tabú y poner sobre la mesa un plan para acabar con la violencia. Ha corregido levemente la propuesta americana de rendición inaceptable, para convertirla en un acuerdo de alto el fuego factible, reconociendo que no puede ganar la guerra, pero si forzar una paz sin ganadores. Congelar el frente en el Donbas, a cambio de un alto el fuego y garantizar el futuro de su país. El problema es que el plan de Zelenski se topa con dos inconvenientes. El primero es que Donald Trump solo es capaz de imponer su fuerza a los débiles; el segundo es que Putin no quiere un acuerdo sino una victoria y está dispuesto a demostrar que él también cree en la fuerza más que en el diálogo. En eso coincide con Trump y por ahí puede naufragar el plan de Zelenski, que es sobre todo una invitación a negociar.