La fuerza de la Barcelona metropolitana

EL PERIÓDICO publica hoy una edición especial dedicada a la realidad metropolitana de Barcelona. Buena parte de los grandes debates que marcan el presente y el futuro de esta ciudad ya no pueden entenderse sin mirar más allá de sus límites administrativos. La vivienda, la movilidad, la sostenibilidad, la cohesión social o la cultura se juegan, cada vez más, en clave metropolitana. Barcelona ya no puede pensarse en singular. La ciudad real es una región metropolitana compleja, diversa y profundamente interdependiente, donde la vida cotidiana -el trabajo, los desplazamientos, el acceso a servicios o las oportunidades culturales- desborda desde hace tiempo las fronteras municipales. Asumirlo no resta identidad a los municipios, la refuerza. Porque una metrópoli cooperativa es también una metrópoli más justa.

La movilidad es el ejemplo más visible de esta interdependencia. Millones de desplazamientos diarios conectan municipios, barrios y personas en una red que exige planificación conjunta, inversiones sostenidas y una mirada compartida. Mejorar el transporte público, reducir el uso del vehículo privado y garantizar conexiones eficientes no es solo una cuestión técnica o ambiental, es una política de igualdad de oportunidades. Acercar territorios es reducir desigualdades.

Lo mismo ocurre con la vivienda, uno de los principales desafíos. La presión del mercado, la falta de oferta asequible y el crecimiento demográfico no entienden de fronteras locales y se retroalimentan con otros factores como la movilidad o la segregación urbana. La región metropolitana dispone de margen para crecer, densificarse con criterio y generar vivienda asequible. Garantizar el derecho a la vivienda no es solo una cuestión social: es una condición imprescindible para sostener el dinamismo económico, la cohesión territorial y el proyecto colectivo de la Barcelona metropolitana.

La transición ecológica ofrece otra oportunidad para avanzar en esta lógica compartida. La apuesta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por un nuevo modelo de gestión de residuos, centrado en la prevención, la reutilización y la economía circular, muestra cómo las políticas comunes pueden generar eficiencia, ahorro y beneficios ambientales para el conjunto del territorio. Anticiparse a los objetivos europeos y modernizar infraestructuras es, también, una forma de gobernar con responsabilidad.

En este contexto, el papel de la AMB resulta clave. Como institución, ha demostrado que es posible articular políticas comunes respetando la autonomía municipal. Una idea que ha defendido de forma reiterada su vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón: la de una metrópoli que no diluye identidades locales, sino que las integra en un proyecto compartido, basado en la cooperación, la equidad territorial y la cohesión social.

También la cultura confirma esta realidad metropolitana. Festivales, museos, teatros y escenas creativas repartidas por todo el territorio evidencian que la vida cultural no se descentraliza: ya es metropolitana. Y que el progreso no se mide solo en infraestructuras, sino también en acceso, diversidad y calidad de vida.

Esta edición especial responde a una convicción editorial, la Barcelona que viene se construye sumando municipios, compartiendo soluciones y eliminando barreras físicas y sociales. Pensar en clave metropolitana no es una opción, es una necesidad. Y hacerlo desde la cooperación es la mejor garantía de futuro para todos sus habitantes.