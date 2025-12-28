El valor del coraje metropolitano

EL PERIÓDICO edita este domingo, por segundo año consecutivo, un número especial dedicado a la Barcelona metropolitana. Para la mayoría de los ciudadanos esta realidad es, simplemente, Barcelona. Una conurbación que se extiende por una trama urbana en la que las personas se mueven sabiendo de dónde son pero no siempre dónde están. Hace unas semanas estuve un buen rato tratando de recordar por qué había estado en Sant Joan Despí al repasar los gastos de mi tarjeta. Hasta que recordé que había ido a Sant Feliu de Llobregat y buscando un bar, acabé en Sant Joan. Así es la vida cotidiana en esta metrópolis llamada a ser una gran capital del sur de Europa. Y de la que no nos ocuopamos solo en días especiales como hoy sino diariamente desde las 17 ediciones digitales metropolitanas que elaboramos.

Los grandes retos de las sociedades avanzadas se concentran en la Barcelona metropolitana: vivienda, inmigración de alto y bajo poder adquisitivo, presión turística, empleo de calidad, desigualdades tanto sociales como generacionales, hibridación cultural, etc. En algunos aspectos, retos que ponen al límite lo que Tony Judt llamó “la forma de vida europea” que se podría equiparar a esto que ahora el 'president' Salvador Illa llama “la prosperidad compartida”. El populismo ha convertido esos retos en un desafío al modelo europeo como demuestra la reciente estrategia de seguridad nacional que ha presentado Trump. Y para hacer frente a tamaño desafío se necesita, además de convicción, partidos e instituciones con el coraje suficiente para atajar la complejidad de los problemas lejos de la demagogia de los extremismos. La Barcelona metropolitana se gobierna desde hace casi dos décadas gracias a los consensos básicos que comparten PSC, Junts, Comuns y Esquerra que se traducen en políticas efectivas y en una gobernabilidad razonable del Área Metropolitana de Barcelona. No hay muros entre ellos. Quizás por esa razón, de momento, Vox y Aliança son residuales en este territorio a pesar de los problemas que se concentran. Como antes lo fueron Ciudadanos y Podemos. El coraje de no prometer lo que no se puede hacer y de gobernar para todos, no solo para los que les votan.