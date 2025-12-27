Feijóo y Mazón o el porqué de una política contraria al propio interés

Agenda del PP, donde se destaca el acto en el que estaba Feijóo el 29 de octubre de 2024, durante la dana de Valencia. / EPC

En su clásico libro 'La Marcha de la Locura. La sinrazón desde Troya hasta Vietnam', la historiadora norteamericana Barbara W. Tuchman (Nueva York 1912- Greenwich 1989) señala que “un fenómeno que puede notarse por toda la historia, en cualquier lugar o periodo, es el de unos gobiernos que siguen una política contraria a sus propios intereses”. Y se pregunta: “¿Por qué tan a menudo parece no funcionar el proceso mental inteligente?”.

Lo que vale para los gobiernos también, como hace Tuchman, se puede aplicar a las personalidades en el mundo de la política.

¿Por qué, por ejemplo, Alberto Nuñez Feijóo cerró filas en la defensa del barón popular Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, cuando tenía pruebas, a través de las tardías comunicaciones que mantuvieron durante el 29 de octubre de 2024, de una conducta errática rayana en lo negligente o inconsciente, alguien que no era consciente de sus actos y consecuencias?

Los mensajes enviados por el presidente del PP a la jueza Nuria Ruiz Torralba, que instruye la causa de la dana por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia en el aviso tardío a la población durante la dana de ese día desmienten de entrada esa afirmación de Feijóo del 31 de octubre de 2024, en el sentido de que Mazón le venía “informando en tiempo real desde el pasado lunes” sobre su gestión.

Pero el desmentido de entrada no por lo que ahora el presidente del PP califica como un error de fecha, a saber, de que quiso decir el martes 29, habida cuenta de que el lunes era 28 de octubre, el día anterior a la dana, sino por el contenido de los mensajes enviados por Mazón a partir del primero, a las 20.08 horas, que le envía, no por iniciativa propia, sino en respuesta al de Feijóo de “solidaridad”, a las 19.59.

“Gracias Presi. Luego te cuento, se está jodiendo cada minuto”, contestó Mazón. La situación "se está jodiendo cada minuto”, escribe Mazón a las 20.08 y a las 20.09. Con este lenguaje Mazón ya engaña. Hace como si estuviera el mando. Pero no lo estaba.

A la hora en que el impostor responde el mensaje a Feijóo, no se había enviado todavía la alerta a los vecinos de los municipios afectados, estando Utiel y Requena bajo el agua. Tres minutos después de esa respuesta de Mazón, se cursa el ES-Alert, algo de lo que ni siquiera informa a Feijóo.

Mensajes vacíos

Esos primeros mensajes a Feijóo son vacíos, no reflejan la realidad concreta porque Mazón sigue huido tras su largo almuerzo durante la tarde en El Ventorro y su paseo posterior al párking junto a la periodista Maribel Vilaplana.

“Noche larga por delante”, entretiene a Feijóo, con este mensaje de las 20.15 horas, trece minutos antes de poner un pie en la sede del Cecopi. Llegaría Mazón al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) a las 20.28 de esa noche funesta.

Y ya a partir de las 21.45 y sobre todo a las 23.21, Mazón, en lo que parece una pregunta directa de Feijóo --habida cuenta de que el presidente del PP solo ha aportado los mensajes que le ha enviado Mazón, pero no los suyos a Mazón--, el presidente de la Generalitat afirma, a las 23.03 horas: “Sí que he hablado con [Pedro] Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior".

A las 21.44.

A las 23.24, a una pregunta de Feijóo cuyo contenido desconocemos, Mazón escribe: “De momento, tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME”.

La colaboración sobre la que ha alardeado Feijóo con la jueza Ruiz Tobarra es incompleta. Porque muchas de las respuestas de Mazón en los mensajes se hicieron a preguntas o afirmaciones que el propio Feijóo le había formulado.

Por tanto, el cuadro que sale es forzosamente parcial. Se encuentra mutilado. Y si ha decidido colaborar y sacar pecho, ¿por qué no ha entregado la secuencia completa?

Ya hemos señalado que el secreto constitucional de las comunicaciones le asistía y que la jueza Ruiz Tobarra había actuado en el marco de un Estado Judicial donde se han normalizado las investigaciones prospectivas y la anulación de facto del secreto de las comunicaciones.

La línea de acción

Pero si ya te has decidido a dar el paso, pues hazlo al completo. Y es evidente por qué ha mantenido para sí mismo los mensajes que él envió a Mazón.

¿Por qué? Elemental querido Watson. Porque allí están las reflexiones políticas --la estrategia, vaya-- de Feijóo respecto a la gestión política de la dana.

Y aflorar esos comentarios dejaría a un Feijóo recomendando la línea de acción ante lo que, por ejemplo, reconoce Mazón --"sí que he hablado con Sánchez, con [la vicepresidenta] Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tenemos lo que necesitamos, la Unidad Militar de Emergencias (UME)"-- es decir, leña al mono, la responsabilidad es del Gobierno de la nación.

Una cosa es que lo sepamos por las declaraciones públicas de Feijóo durante esas horas y días siguientes --que lo sabemos-- y otra cosa es verlo en los mensajes en tiempo real del presidente del PP al presidente de la Comunidad Valenciana cuando la catástrofe se está cobrando decenas de muertos, decenas que luego se convertirán en centenares.

Feijóo fingió tener una información en tiempo real que nunca tuvo y, añadimos, nunca pudo tenerla, porque tenía como interlocutor a un impostor.

Pero no es menos cierto que Feijóo solo se puso en contacto con Mazón hasta las 19.59 horas del 29 de octubre de 2024.

Y que, mientras se desarrollaba la catástrofe, recibió una llamada de Mazón. Pero no la atendió. Y que llevó a Mazón a preguntarle por mensaje si conocía el teléfono móvil del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Feijóo respondió que no podía atenderle porque estaba en un acto “institucional”.

Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, en el funeral por las víctimas de la dana, en diciembre de 2024. / Kai Forsterling / EFE

¿Dónde estaba Feijóo? Según ha sabido El Periódico, en la agenda --ya borrada-- figuraba: Feijóo asiste a la entrega de premios de '20 minutos', a las 20.00 horas. Se refiere al diario. Según se puede ver en la foto, Feijóo aparece junto a Isabel Díaz Ayuso en la gala realizada por el citado medio en el Teatro Real de Madrid.

Volvamos a Barbara Tuchman. “La testarudez, fuente del autoengaño, es un factor que desempeña un papel notable. Consiste en evaluar una situación de acuerdo con ideas preconcebidas, mientras se pasan por alto o se rechazan todas las señales contrarias, actuar según el deseo, sin permitir que nos desvíen de los hechos”, señala.

Hubo un plan

¿Se trataría, pues, de eso, de la testarudez de Feijóo? Más bien hubo un plan. Feijóo decidió defender a capa y espada, a proclamar hasta el “orgullo” del PP por la gestión de Mazón, para atacar a Sánchez como responsable de la dana. ¿No le dio acaso la razón su amigo Felipe González en declaraciones contra la gestión del presidente Sánchez? Y en ese plan pasó por alto que su conducta le hacía cooperador político necesario de la propaganda oscurantista de Mazón que se convirtió en la propaganda oscurantista del PP. En ese plan Feijóo contemplaba la caída de Sánchez, lo que le llevaba a no darle “ni agua”. Por eso, no entregó la cabeza de Mazón y le exprimió como a un limón.

La jueza Nuria Ruiz Torralba ha permitido, a través de su oferta voluntaria a Feijóo de entregar los mensajes intercambiados, levantar el velo una parte de la gestión temeraria y negligente de Mazón con el 'cover up' o encubrimiento político de Feijóo.

La jueza le hizo una oferta a Feijóo que no este no podía rechazar. Porque si se negaba a entregarlos, su conducta hubiera llevado a la conclusión de que ocultaba cosas importantes. Optó por una entrega parcial --solo los mensajes de Mazón, que confirman las mentiras del entonces presidente valenciano a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados-- cuyo eco seguirá con fuerza y se multiplicará el 9 de enero de 2026, cuando en lugar de comparecer personalmente en el juzgado del tribunal de Catarroja aparezca por videoconferencia.