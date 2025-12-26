Javi López. Europa sin remisión

El año se va despidiendo. Su balance es malo en percepciones pero no en datos. Es lo que se lleva. Y por eso ya se valora mejor que el pronóstico para el próximo. La idea de que la ley de Murphy gravita sobre el planeta hace temer que todo aquello que va mal y sea susceptible de empeorar, lo hará. Algunas voces estridentes se encargan de advertirlo. Trump recupera frases propias de wéstern de serie B: “Más le vale andarse con cuidado” a Petro de Colombia. O “Si se quiere hacer el duro será la última vez que lo haga” a Maduro de Venezuela. Adaptación de la antológica “Yo de ti no lo haría, forastero” con la que retar a quien le tosa. Fuera del ‘saloon’ domina el temor por el silbido de las balas mientras el viento empuja la zarza seca en la calle polvorienta.

No es pesimismo, es realismo bien informado fruto de una actualidad dominada por lo negativo. La lógica atención a las manzanas podridas puede sobre la cesta con abundante fruta fresca. En consecuencia, la angustia social aumenta, la polarización cabalga sin freno y el precio a pagar es la voluntad, si realmente la hay, de evitar las discusiones que lleven a la ruptura de relaciones familiares o de amistad. Si para cinco millones de españoles la discordia ya era un hecho antes de Navidad, ¿aumentará la cifra cuando lleguen las rebajas de enero?

Escribe Daniel Innerarity que “está en nuestra naturaleza olvidar el denominador porque es tan abundante que no nos llama la atención”. Y de eso se sirven los trileros que pueblan todas las redes y algunos medios para mantenernos distraídos abusando del axioma de que la noticia está en el hombre que muerde al perro y no al revés. Pero nos pueden las limitaciones naturales del cerebro humano, según el filósofo. De ahí el éxito de lo negativo gracias a nuestra voluntad de dejarnos engañar porque pensar cansa.

El próximo jueves España cumplirá 40 años como miembro de pleno derecho de la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Dos generaciones de personas han nacido ya en este país envueltas en la bandera azul con estrellas amarillas que el resto recibimos con tanta expectación como alivio. Los avances de lo que mutó a Unión Europea, lentos pero inexorables, son hoy nuestro salvavidas y nuestra esperanza. Su necesidad, nuestra gran virtud, y su defensa, nuestra urgencia. Lo sabe bien Javier López Fernández (Madrid, 11 de noviembre de 1985).

El actual vicepresidente del Parlamento Europeo describe sin subterfugios el peligro que nos atenaza. Los enemigos son muchos y poderosos, señala Javi. Unos, los más llamativos, externos porque el invento europeo que nunca gustó a Washington hoy irrita a Moscú y molesta a Pekín. Que las razones de las tres potencias sean varias y distintas pero complementarias es lo que hace más preocupante la situación y el riesgo de aislamiento y reducción.

Pero también hay enemigos internos, remarca el eurodiputado, que divulgan con pertinaz insistencia los vicios de una organización que, sí, tiene mucho que mejorar y burocracia que reducir pero sin ella hoy no podría concebirse el cambio transformador vivido en este país. Convertir la amenaza en oportunidad es el gran reto panorámico. Regresar a la pequeña pantalla, su alternativa.