EEUU y España; Trump y Sánchez

Empezó el año 2025 con temor. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca inquietaba. La política convertida en espectáculo. Amenazas y bravuconadas. Todo en el mismo cóctel. Cada día, por no decir hora, una ocurrencia. De institucionalizar la guerra arancelaria a pedir la anexión de Groenlandia o afirmar, sin ningún tapujo, ser merecedor del Premio Nobel de la Paz. Un narcisismo extravagante, donde la amoralidad se ha constituido en un modo de actuar y en que prevalece las ansias de controlar todo lo que se mueve alrededor de su órbita. Desde los pactos con las grandes empresas tecnológicas hasta la intervención del poder judicial o las presiones sobre la Reserva Federal, el banco central que aplica la política monetaria. Trump ya ha empezado, también, a pedir reescribir la historia de su país y de sus antecesores.

Y, sin embargo, la economía de Estados Unidos va camino de cerrar el año con un crecimiento del 4% y los mercados financieros baten récords históricos casi a diario impulsados por las grandes empresas tecnológicas. Las expectativas de inversiones multimillonarias en inteligencia artificial han abierto un escenario inédito que ha generado valoraciones históricas. El sector bancario vive una nueva era dorada gracias a la demanda de financiación por parte de negocios muy diversos, favorecidos por el bajo coste de la deuda, y amparado por la estabilidad de los tipos de interés.

Ahora, naveguemos hasta este lado del Atlántico.

En España hay un Gobierno que no puede presentar Presupuestos un año más, controlado por un partido político cuya gobernanza ha sido una calamidad. Manzanas podridas, una tras otra, que van surgiendo alrededor de su núcleo. Al líder, acosado por todos los lados, ya se le han terminado los argumentos. Ni siquiera se da cuenta de que su obsesión por seguir lanzando subvenciones -como si el dinero fuera gratis- para aumentar el gasto público a tontas y a locas es suficiente. Su votante tradicional no solo desiste de votarle y quedarse en casa: ya hay quien vota a Vox. El eje tradicional derecha-izquierda ha muerto, tal como ocurrió en Francia e Italia mucho antes. La procedencia social, el puesto de trabajo y el nivel de ingresos ya no define el voto como en el pasado.

Tampoco definen el voto los grandes números macroeconómicos ni financieros. Si no, las fortunas españolas y quienes han visto revalorizar su patrimonio en 2025 estarían abrazándose a Pedro Sánchez. Como en EEUU, las grandes empresas ganan más dinero que nunca, el índice Ibex 35 de la Bolsa cerrará el año con ganancias de un 50%, el mejor ejercicio desde que se instauró en 1992. La economía crecerá alrededor del 3% en 2025 y las expectativas son mejores para el año próximo. Como es de esperar, son los responsables de las comunidades autónomas -mayoritariamente gobernadas por el PP - quienes se cuelgan las medallas del éxito económico español, argumentando el tan manido «a pesar de», por referirse a la Moncloa. Argumentos para todos. Feliz 2026.