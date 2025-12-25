Sánchez, Trump y la vivienda

El análisis de las noticias que han atraído la atención de nuestros lectores nos ofrece una panorámica de cuáles han sido los grandes focos de interés del año que dejamos atrás. Los temas más populares nos permiten hacernos una idea ajustada de los intereses e inquietudes que han alimentado la conversación pública, tanto en el ámbito general español como en el catalán. Todos los asuntos, grandes, medianos y pequeños, aparecen interconectados en una red infinita e irregular, una auténtica galaxia, salpicada aquí y allá de nudos y ataduras de volumen distinto, mientras que amplias lazadas y tenues pero distinguibles vínculos unen unos relatos con otros, unas narrativas con otras, en formas a veces insospechadas y conforman la gran trama del debate colectivo.

La gran discusión es la que orbita en torno a la dinámica política que se ha instalado entre Pedro Sánchez y la oposición. El marcaje del PP al socialista ha experimentado un impulso al aparecer nuevos casos de corrupción. Los que acarrean mayor profundidad son los que afectan a dos secretarios de organización del PSOE nombrados por Sánchez: José Luis Ábalos y Santos Cerdán, unidos a través del caso Koldo. Junto a esta cuestión, y como parte de esta amalgama de polarización y crispación, destaca también el interés que han suscitado y suscitan las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Sánchez. La polémica condena del fiscal general del Estado ha supuesto un duro golpe para el Gobierno. Amén de los escándalos de corrupción en su entorno político y personal, el presidente socialista ha tenido que afrontar la sorpresa y la indignación de las mujeres socialistas por un cúmulo de denuncias de acoso sexual y laboral en el seno del PSOE y del Gobierno que no tuvieron la respuesta que merecían acorde con su gravedad y las leyes que el mismo partido había impulsado en el Congreso.

Irremediablemente conectada al guion de la pelea por el poder se halla otra de las más importantes historias del año, como son las consecuencias derivadas de la devastadora dana de octubre de 2024. La reconstrucción, las pesquisas sobre la actuación de las autoridades políticas y, más en concreto, los interrogantes sobre el papel del ya expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, han acaparado horas y horas de lectura, discusión y chismorreos. Aquellas terribles inundaciones engarzan a su vez con la inquietud ante la evidencia del cambio climático y la amenaza que suponen los fenómenos meteorológicos extremos.

En la intersección entre la política y la economía se sitúan las enormes dificultades de acceso a la vivienda. El malestar ya es, en muchos casos, una angustiosa adversidad, la cual, además, no deja de extenderse en nuestra sociedad. Aunque los principales indicadores macroeconómicos de nuestra economía son positivos, las enormes dificultades para alquilar o comprar una vivienda, con los precios por las nubes, son ya un motivo de aguda tensión social. Circundando este tema se encuentran los debates sobre la inmigración, las okupaciones y las consecuencias negativas del turismo masivo.

La personalidad y las actuaciones imprevisibles y a veces disparatadas del presidente de los EEUU, Donald Trump, están en la base de varias de las narrativas que han marcado el año. Primero, su política comercial –con la imposición de aranceles– puso en guardia a medio mundo. Luego, el giro imprimido a la política exterior desde la Casa Blanca ha perturbado y perturba seriamente los siempre delicados equilibrios geoestratégicos. Trump, además, es un actor principal en el conflicto desatado por el ataque de Hamás de octubre de 2024, seguido por las muertes de palestinos por parte de Israel, así como en la guerra provocada por la invasión de Ucrania ordenada por Putin en 2022.