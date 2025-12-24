Proteger a los menores en la era del 'scroll' infinito: un deber democrático

En 2006, el ingeniero Aza Raskin inventó el 'scroll' infinito, una característica que permite a las plataformas mantener a los usuarios conectados durante horas. Junto a los 'likes' y otros estímulos diseñados para captar atención —la “cocaína conductual”, como reconoció su creador—, estas herramientas generan picos de dopamina y adicción. Si los adultos pasamos así horas atrapados, ¿qué ocurre con los menores?

Según el informe 'Infancia digital' de Red.es y Unicef, el 41% de los niños en España tienen móvil a los 10 años y el 92,5% está registrado en al menos una red social; tres de cada cuatro lo están en tres o más. La presencia juvenil en plataformas es masiva, pero ¿somos conscientes de las consecuencias de entregar un 'smartphone' a un adolescente de 11 años?

La nueva era digital ofrece grandes oportunidades para nuestros menores, pero como advierten ya médicos y expertos, la tecnología no es neutral. Esta afecta de manera persistente a la cognición, y la salud de los menores, reduciendo su coeficiente intelectual y concentración, a la vez que los expone a contenidos violentos y nocivos sin tener la madurez necesaria para procesarlos. El mismo informe indica que uno de cada diez menores sufre ciberacoso y uno de cada tres adolescentes accede a pornografía o vive violencia digital en la pareja.

Este fenómeno es global. No basta con asumir que, por ser nativos digitales, los jóvenes saben protegerse solos. Por eso lancé la iniciativa Share To Protect, que recopila testimonios de familias, docentes y personas del entorno de menores afectados por adicciones, trastornos alimentarios, ciberacoso y otras problemáticas derivadas del uso de redes sociales. Los relatos son estremecedores y reclaman acción pública: necesitamos fijar una edad mínima digital de 16 años para acceder a redes sociales, como ha hecho este año Australia.

La Unión Europea ya ha avanzado en regulación, pero debe ir más lejos. Algunos países —como España, Francia o Dinamarca— están liderando iniciativas nacionales para prohibir el acceso a los menores a las redes sociales. Europa necesita ahora una legislación más ambiciosa: una edad mínima digital europea y mecanismos de verificación de edad fiables y protectores de la privacidad. Sin verificación efectiva no habrá límites reales.

Nuestras leyes deben ayudar a familias y a educadores en su responsabilidad compartida para educar y proteger a nuestros menores en la era digital, porque no pueden ni deben enfrentar solos este enorme reto. Las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad, y los poderes públicos deben actuar con firmeza. Como señaló la ministra australiana Anika Wells, corresponde “hacer de policía” en lugar de cargar a las familias con toda la presión social que enfrentan sus hijos e hijas para acceder a teléfonos móviles y redes sociales.

No es tarea fácil y muchas voces creen que no podremos ganar esta batalla frente a unos gigantes tecnológicos, más si cabe en el nuevo contexto geopolítico de la Administración Trump 2.0 y su declarada hostilidad frente a la regulación digital europea. O que siempre habrá maneras de esquivar los controles parentales con tretas técnicas por parte de los más jóvenes, los cuales se enfadarán e incluso podrán tendrán 'síndrome de abstinencia'.

Pero ¿acaso la salud y el futuro de niños y adolescentes no justifican ese malestar inicial? Seamos valientes, rompamos el tabú y pongamos freno a esta pandemia. Proteger a la infancia en el mundo digital no es una opción: es una obligación democrática.