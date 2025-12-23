Piezas del pesebre

Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. 'Fum, fum, fum'. Paz, amor y felicidad. Qué maravilla disfrutar de estas tradiciones tan nuestras. Las luces en las calles, el abeto adornado y el belén en las casas. Que si el pastorcillo, la granjera, el 'caganer', la hilandera y ¡la familia! Un buey y una mula para dar calor, un lecho de paja para el recién nacido y un establo bien sencillo. ¿Tan austero? Por supuesto, se trata de un cobijo improvisado. Según los antiguos textos cristianos, el alumbramiento pilló a la pareja sin alojamiento en Belén. Poco después, tuvieron que abandonar Judea a toda prisa huyendo de Herodes. También hay figurillas de pesebre con la imagen del rey y sus soldados. El monarca había sabido del nacimiento del niño por los Magos de Oriente, sentía amenazado su poder y decidió acabar con él. Para asegurar el tiro ordenó asesinar a todos los menores de dos años de Belén y alrededores. Advertida por un ángel, la familia logró esquivar la 'matanza de los inocentes' y huir a Egipto. Allí permaneció refugiada durante tres o cuatro años. Por eso el establo, un símbolo de la acogida sencilla al perseguido, al humillado. Ya se sabe, aquello del amor y la compasión tan propios de nuestra civilización. El problema es que, si reflexionamos en la historia, es evidente que algo se nos está pasando por alto. A nuestro pesebre, decididamente, le faltan piezas.

¿Dónde está ese grupo de vecinos furiosos exigiendo que la familia se largue por donde ha venido? ¿Y los que defienden su acogida? Faltan los políticos, unos pensando en cómo resolver la carencia de acogida y otros, en cómo utilizarla. El puente debe ser grande, más grande, para cobijar a los expulsados. Y la lluvia resulta imprescindible. Se necesita una muchedumbre que siga mirando las estrellas y tocando la zambomba. Y otros que lamenten las nuevas adquisiciones del pesebre: ¡cuánta demagogia!, exclaman. Porque, ya se sabe, la demagogia siempre está en el ojo ajeno. Ahí, en ese inmenso belén estamos todos, escogiendo nuestro lugar. Felices fiestas.