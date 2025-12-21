Presidente Sánchez: llame a Miguel Ángel Morales

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo (i), participan en el acto de cierre de campaña electoral, a 19 de diciembre de 2025, en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (España). Gallardo afronta la recta final de la campaña electoral marcada por los casos de corrupción y con los sondeos apuntando a una victoria de la candidata popular. 19 DICIEMBRE 2025;EXTREMEÑOS;CAMPAÑA;ELECCIONES;CAMPAÑA ELECTORAL; Javier Cintas / Europa Press 19/12/2025. Pedro Sánchez;Miguel Ángel Gallardo;Javier Cintas;category_code_new / Javier Cintas / Europa Press

La capacidad del potaje madrileño de vivir en su realidad paralela es infinita. Un leve tropezón final ha hecho que en Génova y en la trinchera mediática a la derecha de Sánchez hagan casi como que no conocen a María Guardiola. Que como de la campanada, que la puede dar, va a dejar a más de uno con un palmo de narices. En la trinchera a la izquierda de Sánchez las cosas van todavía más agitadas. En algunos grupos mediáticos han aplicado aquello de “toma el dinero y corre” y aunque no se hayan pasado a Feijóo ya cuidan más a algún ministerio que a la Moncloa. Como buen narcisista, la presidencia de Pedro Sánchez será recordada por un ejercicio continuo de “conmigo o contra mi”. Primero contra Rajoy, luego contra Susana Díaz y la gerontocracia del PSOE, más tarde contra Pablo Iglesias que le provocaba pesadillas, después contra el fugitivo Puigdemont hasta llegar al muro que levantó contra Vox. La rapidez y la intensidad del contorsionismo de Sánchez ha hecho a muchos muy difícil seguirle en sus movimientos . Y tolera fatal que se lo recuerden. Los políticos y los medios veleta han hecho el agosto. Del lado del muro próximo a Sánchez se ha vivido muy cómodo. “¡Cómo no a ser mejor gobernar que no hacerlo””, se sinceró. Lo malo es que cuando todas las relaciones se basan el sexo y no en el amor, las rupturas son abruptas. El fuego amigo ha empezado.

Mañana por la mañana a Sánchez no le van a gustar las portadas. Les encontrará aroma de fango, incluso a alguna muy bien regada. El PSOE va a quedar muy por debajo de la derecha en un tradicional feudo de la izquierda. Ante tanto desconcierto, le recomiendo al presidente que llame a Miguel Ángel Morales, presidente (socialista) de la diputación de Cáceres. “A mí no me eligen para confrontar con quien no es de mi color, sino para intentar llegar a acuerdos y dialogar para mejorar la vida a la gente. El Congreso de los Diputados no aporta nada al bienestar de los ciudadanos, lleva un enfrentamiento a la calle sin ningún sentido”, dijo en el Foro Impulsa. Y a Sánchez, también.