Extremadura: los votantes de Sánchez se van con Abascal

Sánchez se pateó Extremadura hablando de los peligros de la ultraderecha y llegando a gritar en un mitin: “Quiero que pierda la derecha” y el resultado es que miles de sus exvotantes han elegido la papeleta de Vox porque han interpretado que la mejor forma de castigar a Sánchez era votando a Abascal.

En el futuro cuando Sánchez hable de ultraderechistas se estará refiriendo a miles de personas que un día le encumbraron a la presidencia del Gobierno y ahora están arrepentidos. La noche electoral de Extremadura es el fin del comodín socialista consistente en azuzar el miedo al pacto PP-Vox.

Los votantes de una comunidad donde el PSOE ha gobernado 36 de los 42 años que hace que existen comunidades cutónomas le han dicho al presidente del Gobierno que les da más miedo Cerdán, Ábalos, su hermano músico o él mismo que Abascal.

Al PP puede aplicársele la frase de Felipe González sobre “la amarga victoria” con la que definió el resultado de Aznar allá por 1996 cuando ganó sin mayoría absoluta. El PP sube 4 puntos mientras el PSOE pierde 14, es obvio que la campaña de Guardiola tenía por objetivo captar voto socialista, y es posible que lo haya conseguido, pero la refriega con Vox ha dejado descubierto el flanco derecho del PP.

Hoy ya sabemos que el milagro de julio de 2023, cuando Sánchez retuvo el poder, sería en las próximas elecciones generales un milagro, pero tan cierto es que Sánchez está de salida de La Moncloa como que el desalojo no se completará si PP y Vox no son capaces de alquilar un camión de mudanzas conjunto.

El resultado de Vox, segunda fuerza en ciudades como Badajoz o Almendralejo rompiendo las fronteras de sus feudos rurales pone de manifiesto que PP y Vox si quieren gobernar están condenados a entenderse.

A pesar de todo Vox no puede a tirar por el precipicio a Guardiola y llevar a Extremadura a una repetición electoral si no quiere que el fantasma de Albert Rivera se le aparezca a Abascal una noche de estas.