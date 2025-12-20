El alcalde Collboni se pasa a dinamizador navideño

Los barceloneses deberíamos aprovechar más el mar, las playas y toda la zona costera de la ciudad. Digo esto porque en la última semana he estado en dos eventos a pie de agua que me han hecho recordar que es un lujo vivir pegados a la orilla del Mediterráneo. El primero fue en el remodelado Club Natació Barcelona, que preside Bernat Antràs. Un espacio con una situación única y unas magníficas instalaciones. Se trataba de una fantástica fiesta privada de cumpleaños. Coincidí allí con Jaume Collboni, en su condición de amigo de la persona que celebraba la fiesta. Pues sí, salir a la terraza del tercer piso del Natació con una copita y observar el mar produce una sensación de calma, paz y bienestar que compensa toda la jornada laboral.

El segundo encuentro con el mar fue este último jueves en el Port Olímpic, concretamente en la nueva Sala Gregal, también con vistas, situada en el Balcón Gastronómico. El acto, organizado por BSM, nos descubrió un espectacular mapping. Allí estaba también Collboni, pero en esta ocasión en su condición de alcalde. Bueno, de alcalde y de dinamizador de eventos navideños. Lo digo porque fue él mismo quien se definió así, medio en broma, tras explicar la cantidad de eventos que estos días le toca presentar y presidir. Lo cierto es que lo hizo a la perfección. No hay duda que si algún día deja la política tendrá, como animador, el futuro asegurado…

Al acto inaugural de la programación de Navidad del Port Olímpic, Collboni estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde y presidenta de BSM, Laia Bonet, y de la directora general de Barcelona Serveis Municipals, Marta Labata. Collboni, en su discurso informal, elogió a los siete representantes del mundo de la gastronomía que han tenido la valentía de apostar y arriesgar por el nuevo y espectacular Balcón Gastronómico. Así que estaban Lluís Puigvert, director general del grupo Casa Carmen; Javier Torres y Sergio Torres, chefs de Delmar–Hermanos Torres; Toni Herrero, propietario del Cangrejo Loco; Anna Valls, directora ejecutiva de Tribut; Albert Suárez, chef ejecutivo de Tribut; Ricard Noguera, propietario del grupo Familia Nuri; Juan Carlos Arriaga, director de márquetin de Sagardi Group; Marc Collell, director de Kresala, y Manuel Lucero, director de márquetin del Grupo Pantea (José Irún).

Pues sí, el lugar es magnífico, las vistas indescriptibles y el nivel de la gastronomía difícil de superar. A todo esto, el mapping realizado por la ilustradora Andrea Segura López, que se proyectará cada día en la fachada de la sala Gregal, es de obligada visita. Sin duda, Barcelona ha ganado un nuevo espacio. El propio alcalde aseguró que, a partir de ahora, será una tradición celebrar esta fiesta, previa a la Navidad, en la sala Gregal. Ya les aseguro que el 18 de diciembre queda instaurado como una noche de fiesta junto al mar…

Marta Labata, Jaume Collboni y Laia Bonet frente al mapping del Port Olímpic / Cedida

Durante la presentación me crucé con Victòria Alsina, la concejala de Junts y miembro del consejo de administración de BSM, de quien uno siempre ha pensado que está desaprovechada en su actual papel en la política. No se lo perdió tampoco la directora de asociación empresarial 22@ Network, Isabel Sabadi; el jefe de ingenieros del Ayuntamiento de Barcelona, Oriol Altisench, o Roger Rosacasalbas, el jefe de márqueting del Port Olímpic y persona que ha promovido el mapping.

Fue un placer también saludar a uno de esos tipos que siempre ilusiona encontrarse en un acto. Me refiero a Paco Caro, cordobés de nacimiento, pero más barcelonés que muchos de algunos que presumen de ello, y que además es el fundador de Equipo Singular. Caro asistió junto al director general de la agencia, Nathan Baidez. Vimos también al director de Desarrollo de Alianzas de Aigües de Barcelona, Manel Giraldo, y, cómo no, al director de Comunicación y RR.II. de BSM, y persona a la que no se le escapa una. Pues sí, ese es Albert Ortas.

En fin, que fue un notable éxito. Les recomiendo que estas Navidades se acerquen al Port Olímpic, disfruten de la gastronomía, del mapping y del Mediterráneo. Algunas ciudades pagarían por tener mar…