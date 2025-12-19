¿Por qué todo el mundo habla mal de la UE?

Esta madrugada, los 27 estados miembros de la UE han tomado una decisión que hace solo cinco años, antes de la pandemia, hubiera parecido una 'fake new': concederán un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania pagado con una emisión de deuda conjunta. Todos los medios, incluido EL PERIÓDICO, hemos destacado que el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha fracasado en su intento de financiar ese préstamo con los activos rusos retenidos por la guerra, especialmente en Bélgica. Pero, una vez más, cuando se trata de la UE, los árboles no nos dejan ver el bosque. La medida supone, en la práctica, garantizar que los europeos tendremos algo que decir en el tramo final de la negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Será la primera vez que en un asunto nuclear de la política exterior y de defensa, hasta hace nada fuera de las instituciones europeas, no nos sentaremos en la mesa gracias al dinero norteamericano. Trump ha cerrado el grifo pensando que seríamos incapaces de ponernos de acuerdo y de encontrar el dinero. Pero lo hemos hecho, y en lugar de celebrar este verdadero hito histórico, subrayamos el fracaso de una de las opciones para hacerlo. El único fracaso hubiera sido que la UE no concediera el préstamo, eso es lo que impulsaban los populistas antieuropeístas al servicio de Trump. Otra medida histórica de esta semana, el mantenimiento de la eliminación de los motores de combustión con un calendario más suave también se ha presentado como un fracaso. Cuando lo que ha hecho la UE es afirmar que la descarbonización sigue siendo su apuesta por la competitividad pese al negacionismo de sus dos principales rivales; Estados Unidos y China. Lo fácil era hacer esta apuesta con Obama en la Casa Blanca. Lo heroico es hacerla con Trump.

Esta semana el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, hizo una reflexión al respecto en el Foro Impulsa de Prensa Ibérica, que deberíamos aplicarnos todos, empezando por los medios de comunicación. "Los alcaldes tenemos que hablar bien de Europa, porque hacemos muchas cosas gracias a la UE, se lo dije el otro día a los inquilinos de unos nuevos pisos de alquiler asequible que entregué gracias a los fondos de Bruselas". Otros niveles de la administración deberían aplicarse el cuento. Por ejemplo, el actual gobierno español. Que lo hace, aunque a veces desfallezca el presidente. Y lo mismo deberíamos hacer los medios de comunicación que, a menudo sin quererlo, nos concentramos en resaltar las externalidades negativas de la UE, sin destacar sus logros.