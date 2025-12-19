Carbón para los contaminadores

De vez en cuando vale la pena darle un ojo al índice de la calidad del aire en el planeta en IQAir. Esta web sirve para fastidiar a quienes se creen que la culpa de la contaminación y del cambio climático es de los países occidentales, lo cual nos obliga a estar fustigándonos todos los días y pecando de escrupulosos creando leyes que podrían ahorrarse. En el momento en que escribo, observo lo habitual. El nivel de calidad de aire en Barcelona, Madrid, el resto de grandes ciudades españolas y de la Unión Europea está entre 40 y 60 AQIs, el medidor que se utiliza. En nuestro continente, para encontrar registros superiores a los 150 AQIs hay que desplazarse a los Balcanes: Serbia, Bosnia y Macedonia del Norte. Skopje, la capital de este país, suele ser una de las diez ciudades más contaminadas del mundo. Se recomendaba no salir al exterior en estos casos. En EEUU apenas hay territorios donde se superen los 60 AQIs. ¿Y en Canadá? Respirar es una delicia.

En el otro extremo, lideran el ránking Kuwait City (740), Delhi (269) y Lahore (231). No son malas cifras teniendo en cuenta que, a lo largo del año, las grandes metrópolis de India y Pakistán, se mueven alrededor de los 400 AQIs. La mayoría de las grandes ciudades chinas se mueven entre 200 y 300 puntos, cifras inferiores a las de hace años. Las urbes africanas viven entre 100 y 200 y las de América del Sur, salvo momentos puntuales, apenas superan los 100 AQIs.

Los combustibles fósiles siguen siendo la principal causa de la mala calidad del aire. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) anunciaba esta semana que en 2025 la demanda de carbón volvió a batir un récord histórico: 8.850 millones de toneladas. China representa la mitad del consumo y, según la IEA, el consumo seguirá creciendo hasta 2030, donde empezará a caer a medida que pueda ser sustituido por fuentes renovables. Aunque, por mucho esfuerzo que se esté haciendo en China, de nada sirve sin el acompañamiento -por hoy, una utopía- de India, el país más poblado del planeta, y una ristra de países del sureste asiático. La suma de los dos gigantes asiáticos más el sureste de ese continente representan casi la mitad de la población mundial. La UE más el Reino Unido somos el 6,5%. En PIB, la zona que más contamina del planeta ya representa una cuarta parte de la economía frente al 16,5% de la UE más las islas británicas. Una diferencia que se irá ampliando a favor de los primeros en las próximas décadas.

La última cumbre del COP30, celebrada en Belém (Brasil) para luchar contra el cambio climático pasó con más pena que gloria en conclusiones y voluntades, como en las anteriores. Los países en vías de desarrollo quieren mantener sus propios objetivos, supeditándolos a su proceso de desarrollo e idiosincrasia. Los combustibles fósiles están para seguir generando energía muchos años y no aceptan lecciones. Desde Occidente debemos seguir esforzándonos para conservar y mantener limpios nuestros territorios y cielo. Y en ningún caso pensar que los culpables somos nosotros.