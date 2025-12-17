El Suroeste ibérico, vivir en la frontera

Lo mejor de la política son, con diferencia, los alcaldes. Se ha vuelto a demostrar en el I Foro Impulsa del Suoeste Ibérico que han organizado los diarios de Prensa Ibérica en Andalucía y Extremadura. Sin desmerecer las intervenciones de empresarios como Miguel Ángel Leal y el siempre claro y directo Ismael Clemente, la mesa redonda de los alcaldes de Badajoz, Ignacio Gragera, José Luis Martínez Almeida de Madrid y Carlos Moedas de Lisboa sintetizó lo que quiere ser este punto de encuentro territorial. Tres frases sintetizan lo que allí se dijo: “Cuando vives en la frontera, no ves la frontera” (Moedas); “les preguntamos a la gente de Badajoz si viajaban al extranjero y nos dijeron que no, y cuando repreguntamos si iban a Elvas, dijeron que eso sí” (Gragera); “espero en 2031 coger el AVE e irme a la playa a Lisboa como ahora voy a Valencia” (Almeida). El Suroeste de la península ibérica es un polo de desarrollo económico que puede empujar el crecimiento de la UE, solo le falta conectarse a Europa para pasar a ser el Suroeste europeo. Un dato que dio el CEO de Conesa, Manuel Vázquez: para llevar un tomate de Badajoz a Tokio, el 50% del coste es conseguir que llegue al puerto de Algeciras.

Así las cosas, es urgente que las administraciones dejen trabajar a los alcaldes y en lugar de multiplicar la burocracia para controlarlos, lo que tienen que hacer es dejarlos trabajar porque como dijo Ismael Clemente, “permeables ya se ha visto que lo son todos”. En el Suroeste peninsular hay casi todo lo necesario para ser referente europeo: sector primario eficiente en tiempos de cambio climático, capacidad de producción de energías renovables, talento y una nueva clase emprendedora. Andalucía, Extremadura y el Alentejo no tienen vocación de eternos subsidiados. Quieren la caña para pescar. Y eso son redes: eléctricas, ferroviarias, de carreteras… y lo piden para ambos lados de la frontera, porque no la ven, viven en ella.