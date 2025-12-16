Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TractoradaCatalunyaBono transporte únicoGripe H3N2Rob ReinerLluviasUCOBarcelonaPermiso dueloLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin
Opinión | Ciencia
Emma Riverola

Emma Riverola

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Morir pariendo

El parto 'salvaje' que promueve FBS no tiene nada que ver con los partos domiciliarios que siempre están supervisados por un profesional y que, en caso necesario, pueden derivarse a un centro hospitalario

Los hospitales catalanes implementan un sistema para monitorizar sin cables el parto

Un dispositivo inalámbrico permite afrontar el parto sin estar conectada a un monitor

Un dispositivo inalámbrico permite afrontar el parto sin estar conectada a un monitor

Un dispositivo inalámbrico permite afrontar el parto sin estar conectada a un monitor. Lo explica la jefa de Obstetricia del Hospital Vall d'Hebron, Anna Suy. / NAZARET ROMERO / ACN / VÍDEO: EFE

Durante siglos, las mujeres sabían muy bien que la maternidad las enfrentaba a la muerte. Reliquias, amuletos, rezos y ritos trataban de llegar donde no alcanzaba la ciencia. Una hemorragia posparto o un bebé encallado en el canal vaginal marcaban el punto final. Gracias al acceso a los anticonceptivos, a los partos asistidos por personal sanitario cualificado y a un mejor apoyo posparto se ha reducido de un modo muy significativo la mortalidad de las madres. Entre 2000 y 2023, una caída del 41%, según datos de la OMS. Por desgracia, el parto asistido aún es un lujo en algunas regiones del planeta.

Mientras Emilee Saldaya -fundadora de FBS (Free Birth Society, ‘sociedad del parto libre’)- bailaba y celebraba un festival de la organización en su lujosa propiedad, la fotógrafa Naomi James moría desangrada tras dar a luz sin asistencia. Esta secuencia trágica forma parte de una investigación que el diario 'The Guardian' ha llevado a cabo durante un año. Un estudio que relaciona 48 casos de muerte fetal intrauterina tardía, muerte neonatal u otras formas de daño grave con los llamados partos libres defendidos por FBS. Por un lado, ‘influencers’ que se han hecho millonarias promoviendo partos sin matronas ni médicos. Por otro, mujeres radicalizadas por unos podcasts emotivos que llegaban a afirmar que existen “toneladas de hemorragias fabricadas en el hospital”, pero nunca en un parto libre.

El parto 'salvaje' que promueve FBS no tiene nada que ver con los partos domiciliarios que siempre están supervisados por un profesional y que, en caso necesario, pueden derivarse a un centro hospitalario. ¿En qué momento una mujer opta por poner su vida y la de su bebé en riesgo? Un cóctel de codicia, irresponsabilidad, desinformación y desprestigio hacia la ciencia ha convertido en una opción atractiva lo que, durante siglos, ha sido una experiencia de dolor y miedo profundo. Un renglón más en la estúpida y peligrosa exaltación del pasado. Adiós al pensamiento crítico, bienvenida la ignorancia voluntaria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Porque amo al Barça, me duele ver como se pierde lo que nos hacía únicos
  2. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  3. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  4. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  5. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  6. Luis Milla: 'Fui al banco a pagar mi cláusula para irme del Barça al Madrid y Hacienda me hizo una inspección
  7. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  8. El interés de los nuevos depósitos sube por primera vez desde que el BCE bajó los tipos oficiales

'La bola negra', de los Javis, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026

'La bola negra', de los Javis, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026

Morir pariendo

Morir pariendo

Nueva polémica en el Museu del Disseny de Barcelona: críticas al concurso para elegir quién sucede a Jose Luis de Vicente

Nueva polémica en el Museu del Disseny de Barcelona: críticas al concurso para elegir quién sucede a Jose Luis de Vicente

El PSOE entrega todos sus gastos a la Audiencia Nacional de los últimos siete años

El PSOE entrega todos sus gastos a la Audiencia Nacional de los últimos siete años

José Luis Perea (ATA) habla claro sobre el descontento de los autónomos: "Son muchas las trabas que cada día nos ponen desde la Administración"

José Luis Perea (ATA) habla claro sobre el descontento de los autónomos: "Son muchas las trabas que cada día nos ponen desde la Administración"

El culto a la belleza en tiempos de Ozempic y los estragos de la era atómica, protagonistas de la temporada del CCCB

El culto a la belleza en tiempos de Ozempic y los estragos de la era atómica, protagonistas de la temporada del CCCB

Un establo vegano y otras historias

Un establo vegano y otras historias

Verónica Echegui, Los Chichos, el Ateneu Popular 9 Barris y Primavera Sound, medallas de Bellas Artes

Verónica Echegui, Los Chichos, el Ateneu Popular 9 Barris y Primavera Sound, medallas de Bellas Artes