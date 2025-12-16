Josep Bigordà, siempre inspirador y amable

Un cura. Pero más que un cura. Un periodista, un maestro, un compañero de camino, un referente social, un amigo. Un buen consiliario acompañador de jóvenes, entre los que me encontraba como estudiante en el Seminario. Una persona inspiradora y amable, que escuchaba atentamente para que después pudieras intervenir diciendo aquella palabra que uno mismo no sabía encontrar pero que se ajustaba a la búsqueda de la propia respuesta.

Adivinaba qué había más allá de lo que entonces, tiempo de posconcilio, nuestra generación, sentía como muy urgente. Sesentas y setentas llenos de fermentos, de esperanzas, y demasiado pronto, también de decepciones. Esperamos un cambio potente en todos los aspectos y poco a poco hubo que rebajar expectativas e ilusiones. Nunca le vi desanimado. Tenía un talante místico y poético, que te hacía pensar más en la superación de los problemas que en los miedos y temores que iban minando nuestra trayectoria vital.

Éramos curas jóvenes que debíamos poner en práctica las coordenadas del Concilio, básicamente a través de los movimientos especializados y las propias parroquias. No era un camino fácil. Encontramos en sus palabras el punto crítico, libre, afinado y contundente, pero siempre abriendo caminos de diálogo. Como buen entrenador él daba pistas hacia la "remontada", pese a los primeros goles encajados. De 'remontada' en 'remontada', hemos llegado a jugar buenos partidos con estos 12 años del obispo de Roma, Francisco, que nos saludó por la ventana diciendo: "Buenas tardes". El Papa de la 'Laudato Si' recuperó el Espíritu del Concilio Vaticano II con un empujón que dará frutos a largo plazo. Entremedio, cierto invierno, para muchos que vivimos el vendaval del Espíritu del Concilio.

Y en ese entremedio, la figura de Josep Bigordà tiene una huella que marca. Ha comunicado lúcidamente en sus reflexiones periodísticas de forma diáfana y crítica. Y amable. Ha ejercido de maestro en la escuela de periodismo. Ha hecho de analista de la realidad social, política y religiosa. Ha acompañado a grupos y personas con delicadeza y una calidez extraordinaria. Ha hecho el servicio pastoral en Sant Medir, y después en Nostra Senyora del Pi, con unción y sencillez de corazón. Y ha sido amigo con aquellos que le han tratado o le han pedido consejo.

Él mismo siempre ha hecho equipo. Con el entrañable mosén Casimir Martí, y con mosén Vidal Aunós y otros. Creo que con personalidades eclesiásticas como la de Josep Bigordà, la diócesis de Barcelona ha tenido maestros de hondura humana e intelectual, que han puesto luz en etapas colectivas poco gloriosas. Ellos forman parte de esos compañeros de camino, que yendo hacia Emaús, se sintieron interpelados por el Maestro y volvieron atrás para construir nuevos caminos de esperanza. Gracias Josep por tu testimonio.