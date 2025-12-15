Andic ya no está, pero Mango late fuerte

El retrato de Isak Andic, fundador de Mango, a la entrada de la tienda de la marca en paseo de Gràcia. / JORDI COTRINA

Un año sin Isak Andic y Mango sigue cumpliendo lo que él siempre quiso: ser una empresa profesionalizada, estable y en crecimiento. Esa solidez no es casual: el primer semestre del año fue el mejor de su historia, con crecimiento a doble dígito y un desempeño que supera al mercado, acercando a la compañía fundada por Andic al objetivo de los 4.000 millones de euros en ventas en 2026. La ampliación de la red de tiendas, la expansión internacional y los avances en el canal online no solo reflejan ambición, sino también una estrategia consciente de adaptación a los tiempos.

Todo ello demuestra una madurez institucional que no depende de un único nombre. La gestión diaria, en manos de profesionales externos y socios minoritarios -como el presidente y consejero delegado, Toni Ruiz-, evidencia que la compañía ha sabido separar liderazgo personal de estructura corporativa. A la vez, la presencia de los tres hijos de Andic como accionistas y miembros de un consejo de administración reforzado con vocales independientes asegura continuidad y control estratégico.

El aniversario convive con un recordatorio inevitable: la investigación sobre la muerte de Andic sigue abierta. Sin embargo, este hecho no empaña la trayectoria de la empresa; al contrario, pone en evidencia su capacidad para sostenerse y avanzar en medio de la incertidumbre.

Los desafíos más graves a los que se enfrenta Mango son, de hecho, otros. La competencia internacional, la digitalización acelerada, la IA y los cambios en los hábitos de consumo presionan a la empresa. A ello se suman las tensiones internas típicas de cualquier compañía familiar, donde la gobernanza y el consenso deben cuidarse. En este contexto, la reputación heredada no basta; se requiere estrategia y liderazgo constante, algo que Mango parece entender y aplicar con mesura.

Es ahí donde puede residir la verdadera fortaleza de la empresa: integrar la incertidumbre en su funcionamiento, avanzar en el plan estratégico y mantener el rumbo sin depender de biografías perfectas. En medio del ruido, Mango progresa y late. Qué mejor forma de asegurar que el legado de Andic sigue vivo.