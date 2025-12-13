Con la SEPI llegó el escándalo

El conglomerado empresarial de SEPI es una de las cajas fuertes del Estado, un núcleo estratégico cuya solvencia y crédito es como una válvula cardíaca. Su descrédito dispara todas las alarmas, como está ocurriendo. En relieve y con una trazabilidad cada vez más verosímil, se ven ya interconexiones entre las distintas tramas. Pocas veces se ha vivido en directo el inicio de un desmantelamiento tan precipitado. El cúmulo desazona y eso lleva a una suma de factores que a veces, por interés político o por desconcierto social, se extralimita. En casos de pronóstico tan reservado, la sociedad necesita diagnósticos rigurosos, un bisturí fino, la voluntad moral de precisar y no de confundir. Eso atañe tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al PSOE, si quieren merecer credibilidad, y también a la oposición.

La oleada de escándalos avanza y el riesgo de que afecte frontalmente a las instituciones no es menor, como en otras circunstancias ha ocurrido con el Fiscal General del Estado. El reparto de personajes es como el patio de Monipodio según Cervantes, porque en las entrañas del PSOE han merodeado individuos capaces de todo y eso escandaliza al ciudadano que paga sus impuestos y respeta las leyes. La ciudadanía presencia acontecimientos descomunales y ve cómo el presidente del Gobierno y líder del PSOE está paralizado, como si nada fuera con él.

El seminario italiano 'L’Espresso' proclama a Pedro Sánchez personaje del año. El alivio será muy fugaz porque lo que la gente se pregunta es cómo el partido más progresista de Europa puede estar afectado por tanta corrupción. De hecho, 'L’Espresso' es un indicio claro de hasta qué punto la izquierda ha desaparecido en Italia, especialmente el socialismo.

Es posible que, por ahora, tengan más impacto los casos de acoso sexual pero la posibilidad de que al Gobierno de España se le vaya de las manos la SEPI tiene un calado enorme. En realidad, ¿cuánto tiempo hace que Pedro Sánchez desgobierna? ¿En qué medida atender a las solicitaciones de socios parlamentarios como Junts y Bildu puede tener relación con los sucesivos descuidos de La Moncloa?

En estado de pánico, los partidos políticos abundan en reacciones autodestructivas. Y eso es algo que –como se ha visto en otras ocasiones- el electorado no perdona. Siguen las detenciones y registros, las imputaciones y los grandes rumores. De repente es como si se viviéramos en un apartadero, al margen de lo que ocurre en el mundo –que no es poco-. Es del todo insano estar enfrascados en las grabaciones de Ábalos, el salvamento de Plus Ultra, los gastos de la esposa de Santos Cerdán, las propiedades inmobiliarias de un expresidente de la SEPI o los manejos de Leire Díez. Al personaje del año de 'L’Espresso' le corresponde abrir las ventanas, dejar pasar el aire y convocar a las urnas, si el aire no corre.