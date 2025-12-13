Netanyahu achica a lo Menotti

No se puede decir que el premier israelí no sea consecuente con lo predicado a lo largo de su vida. De lo cual, por cierto, deja constancia en ‘Bibi’ su autobiografía. Su sueño es el gran Israel, en buena medida el Israel bíblico. No hay espacio en Tierra Santa, Eretz Israel, para nadie más. Lo de los dos estados es una tomadura de pelo con la que los mandatarios europeos tranquilizan sus conciencias.

El gran Israel va tomando cuerpo, avanza inexorablemente, expande sus fronteras a cuenta de la seguridad. La vuelta de tuerca, aprovechando la salvajada del 7 de octubre de 2023, se está consumando a sangre y fuego. En el embate con la llamada resistencia palestina, el Tsahal es una apisonadora. El sumatorio de las bajas respectivas es de una desproporción abismal y creciente. Ya no digamos como se vive tras el muro de Gaza o en Tel Aviv, en las aldeas asediadas de Cisjordania o en la irresistible Jerusalén. Es como pasar de un infierno a un paraíso terrenal. No hay duda de cual es el pueblo elegido.

La paz trumpista es un paso más, determinante, para el futuro de un Israel con unas fronteras que van difuminando los llamados territorios ocupados. Menguando día tras día en Cisjordania y de un plumazo en Gaza. El Tsahal ha tomado casi el 60 por ciento de Gaza, con el pretexto del perímetro de seguridad establecido por la llamada Línea Amarilla. Todo el interior de Gaza ya es de facto territorio israelí y queda una franja cada vez más estrecha que da al Mediterráneo.

Es aquella táctica de Cesar Luis Menotti que consistía en achicar espacios. El entrenador argentino reducía el campo de juego del adversario, congestionando sus movimientos. Embotellaba al rival, comprimiendo sus movimientos.

Eso es exactamente lo que se está aplicando en Gaza (y a cámara lenta en Cisjordania), sólo que allí viven -es un decir- más de dos millones de almas que no pueden contraatacar, ni abandonar el menguante terreno de juego, sobreviviendo en algún rincón, en medio del caos y la destrucción, esperando que su suerte cambie algún día.