La UE, desenfocada en inmigración

El Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) aprobó el 8 de diciembre medidas para frenar la inmigración irregular y la acumulación de refugiados y recuperar el apoyo de los votantes. Pero no da respuesta a las causas reales del descontento ciudadano: el coste de la vida, la inseguridad e impunidad judicial de los delincuentes y violentos, el deterioro de los servicios de educación y sanidad y la falta de vivienda asequible, que se sitúan por delante de la inmigración stricto sensu, como indican los sondeos.

La UE redujo la solidaridad intraeuropea pese a ser un problema común en el espacio europeo sin fronteras internas. Recortó de 30.000 a 21.000 el número de inmigrantes a reubicar en 2026 desde los países con mayor presión, como España, Italia y Grecia, al resto de los Veintisiete, y rebajó el importe global de la ayuda financiera alternativa de quienes rechazan recibir inmigrantes de 600 a 420 millones de euros. Esto debilita la cohesión política interna de la UE y acentúa las fracturas ya existentes entre los Veintisiete.

La UE intensifica su mala praxis de externalizar la gestión migratoria a terceros países y añade planes de dudosa eficacia como los centros de deportación externos . Esto deja a la UE en posición debilidad ante chantajes políticos por parte de esos gendarmes migratorios, como ya ha ocurrido con Turquía y Marruecos.

Agenda ultra

Los discursos utilizados por los gobiernos de la UE para justificar las medidas legitima la agenda de la ultraderecha y le da un nuevo impulso electoral en el actual contexto de un elevado descontento social generalizado, que detalla el sondeo Ipsos de noviembre. Esos discursos de los gobiernos contra la inmigración irregular y un sistema de asilo fallido pueden generar una opinión pública contraria a los inmigrantes, que ya existe en los miembros del Este, cuando la UE necesita imperiosamente trabajadores extranjeros para no hundirse en un declive económico a causa de su crisis demográfica.

Sin los inmigrantes, la población de la UE habría disminuido desde 2012 , indica Eurostat. La caída de la natalidad se ha acentuado en los últimos años a causa del coste inasequible de la vivienda y el disparo del precio de los productos básicos que han encarecido un 60% el coste de criar un hijo desde 2002 en España, según un estudio de banco alemán Raisin. El coste medio de criar un hijo en España se situaba en 2024 en 758 euros mensuales , pero subía a lo 938 euros en Catalunya, según otro estudio de la organización Save the Children. Estas cifras equivalen a 67%-83% del salario mínimo bruto mensual de 2024. La organización Educo estima que el coste de criar un hijo absorbe más del 50% del presupuesto de una familia de ingresos modestos. Solo en 2024, sin la llegada de 2,3 millones de inmigrantes netos a la UE, la población habría disminuido en 1,3 millones , detalla Eurostat.

Déficit laboral

Pese a la inmigración neta, el 2,1% de los empleos en la UE quedan sin cubrir, según Eurostat, lo que equivale a más de 4,2 millones de puestos de trabajo. Con la actual tendencia demográfica y de inmigración neta, a la UE le faltarán más de 17 millones de trabajadores en 2038 , según Eurostat. En España, la patronal catalana Foment del Treball estima que para mantener el nivel de empleo deben incorporarse cada año 140.000 inmigrantes en edad laboral para cubrir el déficit laboral que causa el declive demográfico español, porque sin esos inmigrantes el 6,3% de los puestos de trabajo quedarán sin cubrir .