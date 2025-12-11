Renault y Ford, la nueva delantera eléctrica de Europa

Renault y Ford han dado un paso audaz en un sector acostumbrado a la prudencia defensiva. La empresa francesa producirá para Ford coches eléctricos, pequeños y asequibles. El movimiento es mucho más que una mera alianza: dos rivales históricos con identidades muy definidas rompen inercias en una industria que tradicionalmente protege rigurosamente sus cadenas de producción. El acuerdo permite aprovechar la capacidad instalada y racionalizar costes y riesgos de manera pragmática. Además, en un contexto marcado por tensiones industriales globales y dudas sobre la transición energética, lanza un mensaje tan inesperado como inspirador, sobre todo, en clave transatlántica. Mientras Bruselas y Washington mantienen fricciones políticas, comerciales y financieras, la industria del automóvil demuestra que cooperar continúa siendo posible.

La cautela, aun así, es necesaria ante un movimiento de tal envergadura. Las alianzas automovilísticas ya han existido antes y no siempre han sido estables ni exitosas. La complejidad tecnológica o la necesidad de cumplir calendarios muy exigentes pueden dar al traste con acuerdos que en principio parecían sólidos. Anunciar una alianza es un reto; sostenerla en el tiempo, otro mucho mayor. Además, es arriesgado mientras ambas compañías compiten con fabricantes chinos, que crecen en escala y velocidad.

Con todo, la cooperación entre Renault y Ford tiene una dirección y una intención claras. Ambas empresas consolidan su presencia en el mercado eléctrico de coches asequibles y comparten riesgos en un sector cada vez más competitivo. Aunque no resuelvan todos los desafíos que plantea este acuerdo, sí demuestran que la industria avanza a una velocidad que la política todavía no logra igualar, como destacó ayer Josep Maria Recasens, presidente de la patronal Anfac y responsable de Renault Ibérica en nuestro foro de diálogo European Bridges, celebrado en Bruselas.