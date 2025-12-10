Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Nuestro mundo es el mundo
Joan Tapia

Cómo 'sortear' a Trump

La UE cuenta, pero ya no basta. La alianza de tres capitales -Londres, París y Berlín- será clave en la compleja respuesta: no ceder, pero tampoco romper

Trump avisa a Europa del riesgo de "desaparición de su civilización" y se ofrece para "corregir" el rumbo de la mano de los "partidos patrióticos"

Costa responde a la nueva estrategia de Trump para Europa: "No podemos aceptar esta amenaza de interferencia"

Trump

Trump / Yuri Gripa / Europa Press

El documento 'Estrategia de Seguridad Nacional', firmado por Donald Trump, confirma los peores temores sobre el creciente rechazo de América a la Europa actual. El primer acto fue el discurso del vicepresidente Vance en la Conferencia de Seguridad Europea de febrero pasado, en Múnich. Ahora, el mensaje se completa y oficializa.

Trump abandona la tradición americana de abogar por la cooperación internacional y la defensa de la democracia. La estabilidad mundial debe basarse solo en pactos -pese a intereses contrapuestos- entre las grandes potencias. Estados Unidos, China, Rusia y los estados que sean necesarios. Y para Trump los países europeos -la UE no es esencial- son aliados de Estados Unidos que han garantizado durante años su seguridad. Y un problema es que los europeos sostienen -por ejemplo, sobre el cambio climático- posiciones contrarias a la América de Trump.

Además, a Trump le enerva que Europa siga defendiendo el internacionalismo y las libertades, que ya no son la prioridad americana. Y cree que las democracias europeas están en decadencia, porque la fuerte inmigración diluye sus identidades y así pierden fiabilidad. Y al separarse de sus tesis son incómodos aliados que perjudican la estabilidad mundial, que según Trump se basa más en las relaciones de fuerza que en la ONU.

Por eso -y aquí viene algo relevante- ante unos países decadentes invadidos por la inmigración, que no pagan su defensa y que restringen la libertad de ciertos partidos, América debe apoyar a las fuerzas más próximas al MAGA. ¿A la extrema derecha de Alemania, Francia, Italia y España?

Trump hace una enmienda total a una Europa que no quiere romper con América -necesita a la OTAN-, pero tampoco aceptar el dictado americano. El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha dicho que si América y Europa son aliados no tienen que interferir en sus políticas internas y el canciller Merz concluye que en el documento Trump hay algunas cosas comprensibles, pero otras inaceptables para Europa. “No veo ninguna necesidad de que los americanos crean que hay que salvar a la democracia europea”.

El caso más claro de la separación es Ucrania. Trump dijo que esta guerra nunca debía haber comenzado y que él la acabaría en 24 horas. Un año después prioriza el fin de la guerra y sus tratos con Rusia. Así, Putin (rehabilitado este verano por América) y Trump han elaborado varios planes de paz que proponen que Ucrania ceda parte de su territorio y renuncie a cualquier iniciativa que sea lesiva para Moscú. Pero Zelenski se resiste todo lo que puede y con la ayuda europea fuerza a Trump a 'dulcificar' esos planes. Y entonces Putin los rechaza. Y Trump ya está sugiriendo que Zelenski y Europa deben acabar aceptando el consenso Washington-Moscú (obra más de hombres de negocios que de diplomáticos), o cargar con las consecuencias: pagar la defensa de Ucrania mientras América se despega.

Pero Europa no puede abandonar a Ucrania, porque ceder de nuevo ante Putin -como en Crimea- sentaría otro grave precedente. Y un Putin crecido podría poner sus ojos en algún país báltico y en 'despedazar' la UE. Hungría ya parece dispuesta.

Europa no puede consentir que Putin condicione a Ucrania y parcialmente a la UE, pero tampoco sabe cómo impedirlo. Costa ha dicho que “no abandonaremos Ucrania como otros hicieron en Afganistán”. Pero, ¿cómo se come esto? La UE quiere utilizar los fondos rusos bloqueados para financiar las compras de armas a Ucrania. Y la UE no es que no sirva, es que ya no es suficiente. Este fin de semana se reunieron en Londres: Starmer, que no está en la UE pero tiene armas nucleares; Macron, que es clave pero que internamente está muy debilitado, y Merz, el cauto conservador que lucha para que su coalición con el SPD se mantenga y Alemania recupere su fuerza económica.

La respuesta europea pasa por Bruselas, pero también por la triple alianza Londres-París-Berlín. Plantar cara a Trump tiene el peligro de que se desentienda. De Ucrania y de Europa. Y a Putin hay que juzgarlo por sus actos -Crimea, Ucrania- y conviene recordar aquello de “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. En las tres capitales ya se habla de recuperar alguna forma de servicio militar.

