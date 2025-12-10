Feijóo no sigue a Donald Trump

Desde que Alberto Núñez-Feijóo es jefe de la oposición son escasas e insulsas sus opiniones sobre Donald Trump. Cómo si no fuera el presidente de la primera potencia del mundo. Son del tipo ‘no puedes llevarte mejor con Maduro que con Trump’, y la única relevante es la que sostiene que él no le insulta ni es cómplice, dejando abierta la infinita gama de posibilidades que hay entre una cosa y la otra. Sorprende tanto silencio cuando Trump, si tiene una virtud, es la de la franqueza. Con lo que larga cada día, da para aplaudirlo o para ciscarse en él, según las preferencias de cada cual ¿Cómo es posible no decir nada de alguien que trata de lo divino y de lo humano, que ha posteado más de 57.000 tuits desde que usa las redes sociales, y que ha transformado el salón oval de la Casa Blanca y el Air Force One en platós de televisión?

Puede que Feijóo no tenga tiempo de mirar X cuando se levanta. Él se lo pierde, porque siempre hay alguna ocurrencia, o algún insulto, del hombre que tendría que ser nuestro principal aliado, según los manuales. Entendería que esto sucediera si Trump solo hablase de los somalís, de las barcazas hundidas, de los congresistas demócratas que no merecen seguir viviendo, o de sus sueños húmedos en Gaza. Minucias, en las que no merece perder ni un minuto. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca habla también sobre Europa. Últimamente, nos amenaza cada día en su red social. No por tener a Pedro Sánchez de presidente, sino por ser europeos. ¿Se ha enterado Feijóo de su decisión de utilizar a los Patriotas para destruir la UE? Cómo para permanecer callado, teniendo en cuenta que los Patriotas son un grupo político del Parlamento Europeo presidido por Santiago Abascal. Es decir, la fuerza con la que deberá contar Feijóo, sí o sí, para alcanzar la Moncloa.

Cuando Sánchez pactó con Podemos, resulta que lo hacía con el diablo. Cuando necesitó los votos de los independentistas, trataba con los sepultureros de España. ¿Qué diremos cuando Feijóo gobierne con los adalides de la demolición de la Unión Europea? Así están las cosas. Alguien puede pensar que ya estamos otra vez con aquello de "que viene el lobo", el último cartucho que le queda a Sánchez. Olvidémonos de Pedro Sánchez, que bastante lío tiene en su casa, y volvamos al Salón Oval. No hay lugar en el mundo donde se despotrique tanto contra Europa. Ni en el Kremlin. ¿Calentón de Donald que, últimamente, no está muy fino? No. Nueva estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos. Pensamiento mágico de los ideólogos de MAGA, el movimiento que encarna esta mezcla perversa de la América desposeída con la de los hombres blancos más ricos y pirados que hayan existido jamás. Europa ha lamentado la afrenta con la boca pequeña. La del presidente del Consejo, António Costas. Vigilada de cerca por Manfred Weber, Ursula Von der Leyen calla. ‘Son débiles y no saben qué hacer’, se ha permitido soltar Donald Trump para rematar la faena. Feijóo no dice nada. No sigue a Trump.