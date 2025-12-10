¿A quién da la razón la sentencia que condena al fiscal general?

Para el potaje madrileño, las 30 páginas de la sentencia que justifica el fallo ya conocido que condena al fiscal general a su inhabilitación son demasiada sutileza. Aquí se trata de vencer por goleada. Y hay comillas para todos los gustos porque, como ocurre en todo aquello que interviene el juez Marchena, no es una sentencia de brocha gorda. Ángeles Vázquez, Cristina Gallardo y Tono Calleja la desmenuzan a fondo en EL PERIODICO. El resumen sería que Alvaro García Ortiz filtró o consintió filtrar datos reservados de una investigación que estaba, como todas, bajo su manto jerárquico. Los votos particulares discrepan de la carga probatoria pero no de la calificación del delito. Los más hooligans, como la presidenta de Madrid, extraen de esta afirmación que la alentó. Y el PP, para no quedarse atrás, añade que lo hizo por orden de Sánchez. Lo cierto es que para contrarrestar ese argumento, el fiscal solo tenía un camino en su defensa que decidió no tomar: perseguir de oficio la filtración. Eso es lo que hubiera hecho un cínico. Pero no. La parte doctrinal de la sentencia es, en cambio, una confrontación directa del tribunal con el mismísimo presidente del Gobierno: "no se puede cometer un delito para combatir una noticia falsa". Ahí le duele a Pedro Sánchez que siempre transita, como todos los primarios morales, de la ética a la ley y al revés según su conveniencia política. Todo vale para defender un valor supremo como es el de la verdad frente a lo contingente de la ley. Eso es lo que ha sostenido en este caso Sánchez de principio a fin. Y ahí es donde los magistrados de Marchena no se dejan ganar ni un palmo de terreno desde lo del 'procés'. La ética es cosa de la política, pero la ley es cosa de la justicia. Y no se puede ir de una a otra a golpe de encuesta o de votación parlamentaria. Marchena siempre libra batallas de fondo, aunque en las escaramuzas el PP intente sacar partido igual que Sánchez.

Completamos el retrato de la sentencia con el análisis de Ernesto Ekáizer y con la opinión de Joan López Alegre además de nuestro editorial. Una aproximación que no va a gustar a los atrincherados. Algunos, avergonzados, dedican ahora a la sentencia de 30 folios una décima parte del despliegue que hicieron con el fallo de dos párrafos. Pero, a nosotros, nos gusta explicar la complejidad y no buscamos solo que la realidad nos de la razón, porque los reportajes mejoran.