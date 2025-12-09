Sánchez no votaría a Sánchez

Es muy loable que Pedro Sánchez lleve a cabo la llamada 'Tournée del llorica', esa gira por radios y televisiones de Catalunya en la que, dándose golpes en el pecho y gritando 'mea culpa', 'mea maxima culpa', reconoce que no ha cumplido lo que prometió a JuntsxMendigar (o como se llamen hoy). Algo tiene que hacer el pobre hombre para conseguir el apoyo del Vivales y los suyos y, ya que sus colaboradores están en la cárcel, acaban de salir de ella o están a punto de entrar en la misma, no tiene otro remedio que intentarlo él en persona. Antes, las compañías de teatro enviaban a la gira por provincias a algún meritorio, así descansaba el primer actor, pero es que en la compañía teatral PSOE ya no queda casi nadie, hasta la señora del protagonista tiene un pie en el juzgado.

A los catalanes nos gusta mucho que los demás se humillen. Acostumbrados como estamos a hacerlo nosotros, es de agradecer que alguien nos dé la satisfacción de verlo en piel ajena, por una vez no somos quienes pasamos vergüenza. Un demacrado Sánchez reconociendo por un puñado de votos sus incumplimientos es lo mejor para nuestra autoestima, nos damos cuenta de que hay quien está peor que nosotros, cosa que siempre reconforta.

Todo eso está muy bien, aunque, puestos a requerir el perdón, Sánchez debería haber empezado por pedirlo a sus votantes, a quienes aseguró una y otra vez que no concedería la amnistía a los líderes del 'procés', engañándolos con premeditación, alevosía e incluso con nocturnidad, porque repitió el embuste hasta en entrevistas vespertinas. La seriedad con que negaba repetidamente la posibilidad de esa amnistía, mirando fijamente a la cámara, habla por si sola de su calidad como actor, casi parecía que se creía lo que estaba afirmando, un auténtico hijo del método Stanislavski. Engañar a los propios votantes y no mover ni una pestaña al hacerlo es un arte no al alcance de cualquiera.

La única explicación que tiene el presidente para su innoble comportamiento es que, al fin y al cabo, un votante que confiara en las promesas de un tipo como él se merece todo lo que después pueda sucederle. Por eso cuentan que, en la intimidad de la Moncloa, Pedro Sánchez se coloca un bigote postizo y parafrasea a Groucho: “yo jamás votaría por un partido que me tuviera a mí como líder”.