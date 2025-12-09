Desgaste institucional

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos -él o alguien de su entorno con su conocimiento- se apoya en una premisa clara: la divulgación de datos reservados se habría producido a través de dos actuaciones vinculadas entre sí. De un lado, la filtración a un medio de comunicación de un correo electrónico confidencial; de otro, la posterior nota de prensa de la Fiscalía General del Estado. Para la mayoría de la Sala, ambas forman una «unidad de acción» incompatible con el deber reforzado de reserva que exige el cargo. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia subraya que ese deber de confidencialidad no se atenúa porque la información circulase ya en el ámbito periodístico ni por la necesidad de desmentir una versión falsa. El Supremo considera que tanto la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador como la nota de prensa que lo confirmó vulneraron el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

La Sala admite que no existe una prueba directa de que García Ortiz entregara el correo a los medios, pero sostiene la condena sobre un conjunto de indicios que considera coherentes: el acceso restringido al documento, la urgencia en recabar los correos, la secuencia de comunicaciones con un periodista, las advertencias internas desoídas sobre su carácter reservado y el borrado integral de los dispositivos del fiscal general tras la apertura de la causa. Para la mayoría, este último elemento no puede explicarse como una simple rutina de seguridad, sino como una conducta defensiva con relevancia penal. Sin embargo dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, discrepan de forma sustancial. En su voto particular sostienen que los indicios manejados no permiten atribuir la filtración sin dudas razonables y que la nota de prensa carece de relevancia penal, al inscribirse en una reacción institucional frente a una información falsa. A su juicio, trasladar una actuación cuestionable desde el plano institucional al ámbito penal desdibuja el principio de intervención mínima.

La trascendencia de esta sentencia se ve amplificada por la atipicidad del caso. No es habitual que un fiscal general sea condenado por la gestión de una crisis informativa, y menos aún en un contexto de confrontación política tan intenso. Un marco que ha propiciado una lectura partidista tanto de la actuación de la Fiscalía como de la respuesta de un Tribunal Supremo, con un impacto institucional evidente. La Fiscalía ha visto resentida su credibilidad, el Supremo se ha visto desgastado por dictar una sentencia dividida y apoyada en una construcción indiciaria controvertida y el sistema en su conjunto ha perdido, cuando resoluciones de este calibre se han interpretado como victorias o derrotas entre bloques.

Por ello, y más allá de la responsabilidad individual que depura la sentencia, todo el episodio ha puesto de relieve el efecto corrosivo que la polarización política y la exposición mediática permanente ejercen sobre las instituciones, y cómo la lógica de confrontación acaba erosionando el espacio de neutralidad que debería preservarse a toda costa como garantía básica del Estado de derecho.