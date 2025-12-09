Cuando el 'baby boom' se jubila y los barrios lo sufren primero

Un mensaje en una red social anuncia una nueva jubilación en el barrio de Poblenou, en Barcelona. El dueño de una papelería quiosco que lleva 30 años abierta explica que el negocio cerrará si no logra traspasarlo, pone el anuncio con su móvil de contacto por si encuentra a alguien interesado en seguir la actividad y evitar, dice textualmente, "que se pierda otra tienda de proximidad en el barrio". En el Fort Pienc, otra mercería que llevaba 20 años liquida la actividad por jubilación. Los retiros de la generación del 'baby boom' son la nueva ola que enfrentamos como sociedad durante la próxima década: no es solo la gestión sostenible de las pensiones del presente y del futuro lo que ha de preocuparnos, sino también el relevo en los puestos de trabajo y la nueva configuración del modelo de ciudades y barrios que vamos a tener a partir de ahora.

Si nos fijamos en los retos de la vivienda, no solo los precios de los pisos y la falta de oferta condicionan la distribución de la población, la rehabilitación de las viviendas de propiedad y alquiler es otra patata caliente que afrontamos. El movimiento vecinal de Barcelona ha alertado de que alrededor de 8.000 viviendas repartidas en cinco barrios corren riesgo de ruina si no se rehabilitan, las ayudas públicas están estrechamente ligadas a mejoras de eficiencia energética que a su vez encarecen la factura de las obras, y la falta de mano de obra para reformar pisos retrasa los acondicionamientos. La necesidad de viviendas asequibles también lleva de cráneo a administraciones y promotores que buscan soluciones al sudoku inmobiliario.

La tozuda demografía está detrás de esta encrucijada que abre frentes allá donde se retira un trabajador. Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, ocho de cada diez nuevos puestos que se creen en España hasta 2035 no serán para crecer, sino para sustituir a quienes se jubilan, especialmente 'baby boomers', con especial peso en sanidad, educación y administración pública.

El fenómeno se va a extender estos diez años en que se producirán las jubilaciones masivas. Ahora mismo, en la escuela de policía de Catalunya se forma la 39 promoción de Mossos d’Esquadra, la primera específicamente diseñada para sustituir las jubilaciones del 'baby boom' dentro del cuerpo, que asoma ante una década decisiva para garantizar la seguridad ciudadana y nuevos retos delictivos como la multirreincidencia con personal suficiente.

La Inteligencia Artificial puede estar cambiando las dinámicas de trabajo de las empresas, creando nuevos perfiles laborales y sustituyendo u optimizando otros, pero los empleos que requieren presencialidad siguen ahí: necesitamos policía tanto como electricistas, personal sanitario o de cuidados, comerciantes en los barrios para servicios que dan sentido a las ciudades de 15 minutos que aspiramos a extender como modelo saludable de vida.

Del impulso de una formación profesional robusta y de los empleos híbridos, adaptados a los nuevos tiempos sin dejar atrás lo que da sentido a nuestros vecindarios, depende que la ciudad no pierda su identidad y mantenga el equilibrio social.