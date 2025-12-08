El poder del taxi

Durante años, se ha repetido un mantra que ha calado hasta lo más hondo en los políticos y los medios catalanes: Élite Taxi es un movimiento imparable, el “gran poder del taxi”, capaz de paralizar Barcelona con una sola orden. Pero hoy la realidad es otra. Élite Taxi no representa al taxi, solo representa al miedo.

A día de hoy, la organización apenas cuenta con unos 600 asociados. Eso es menos del 5% de los 10.500 taxistas del Área Metropolitana de Barcelona, minoría que respetamos, aunque no compartamos su 'modus operandi'. Sin embargo, siguen mandando en la política catalana hasta el punto de que su líder se vanagloria de haber redactado la nueva ley que debe gobernar la movilidad en Catalunya los próximos años. Quizá un día estaría bien saber cómo se ha permitido que el líder de Élite Taxi se haya convertido en el árbitro de la política catalana, además de una estrella de los medios.

Porque si ha podido redactar la ley y forzar a que una mayoría del parlamento la defienda, es porque le han permitido gobernar a golpe de manifestaciones que ofrecen la peor imagen de Barcelona, perjudican a sus ciudadanos y acreditan la debilidad de la clase política, desde que en 2018 cortó la Gran Vía durante quince días.

Desde entonces, ni tan siquiera ha necesitado salir a la calle. De 2020 a 2025, Élite Taxi ha anunciado más de una docena de movilizaciones, pero la mayoría nunca se llevaron a cabo, desconvocadas en el último momento tras obtener concesiones de la Generalitat o del Área Metropolitana de Barcelona.

Esta vez, Élite anuncia su enésima “movilización histórica”, amenazando con bloquear Barcelona y avisando de que no se hacen responsables de los “altercados que se puedan producir”, intentando evitar responsabilidades sobre lo que pueda suceder.

Si nada cambia, Tito ganará otra vez, y todos los demás perderemos otra vez. La nueva ley que se está discutiendo eliminará para siempre a las VTC de Catalunya. Miles de trabajadores perderán su empleo, centenares de pequeñas empresas cerrarán y los ciudadanos de Barcelona verán reducidas sus opciones de movilidad.

Como el mismo Tito ha reconocido hace poco en la prensa, esta ley será anulada cuando llegue a Luxemburgo, pero qué más da. Su objetivo es borrarnos del mapa para que, dentro de cinco años, cuando se derogue la ley, ya no quede nadie para luchar.

Sin embargo, en las últimas semanas, hemos visto señales de esperanza. Cada vez más gente levanta su voz ante la dictadura de una parte del sector del taxi, y vemos con optimismo cómo empresas e instituciones se niegan a ceder a la presión de Tito y sus representados.

Quizá el mejor ejemplo de este cambio de tendencia fue lo sucedido el mes pasado con el FC Barcelona. Cuando se anunció el acuerdo entre Uber y el Barça, Tito Álvarez anunció una “movilización total”, amenazando con colapsar la ciudad y “boicotear” el partido de Champions. Pero esta vez pinchó. El club, con serenidad y respeto institucional, no cedió. El resultado: ninguna protesta real, ningún bloqueo, nada. Bueno, sí, una lección importante: cuando no te dejas intimidar, Élite Taxi se desinfla.

Barcelona no puede seguir secuestrada por una minoría que presume de dictar leyes. Ni el Govern ni el Parlament pueden seguir legislando en estas condiciones. El president Illa tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de romper este ciclo de miedo. De demostrar que el poder legítimo está en las instituciones, y no en manos de quienes han convertido la amenaza y la presión en su marca personal.

Barcelona no puede permitirse seguir de rodillas. Ha llegado el momento de decir alto y claro lo que nadie se ha atrevido hasta ahora: Élite Taxi solo se representa a sí misma y al miedo de que presume infundir en los políticos. Y el miedo, cuando se enfrenta, desaparece.

José Manuel Berzal es presidente ejecutivo nacional de Unauto VTC.