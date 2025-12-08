Sin las mujeres Sánchez no sería nadie

Pedro Sánchez ha tardado más de la cuenta en adoptar medidas ante la denuncia de acoso que algunas mujeres habían formulado contra Paco Salazar, el alto cargo del gabinete de presidencia que llevó los comportamientos machistas hasta la Moncloa. Es cierto que, durante el fin de semana, ha cesado al que fue mano derecha de Salazar por amparar estos comportamientos. Pero también lo es que el cese se ha producido tras la movilización de las mujeres socialistas. En cualquier caso, la tardanza inicial en actuar contra Salazar, que estuvo en un tris de ocupar otro importante cargo en el PSOE pone de manifiesto la errática actuación del presidente en un tema que resulta vital para las expectativas electorales de su partido y para la supervivencia de quien ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una de sus principales señas de identidad. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Cómo explicar que Sánchez haya aupado a hombres como Salazar y Ábalos, prototipos de la España más casposa? ¿Por qué las empleadas de la Moncloa acosadas por Salazar tuvieran que acudir al buzón de denuncias del partido? ¿No se fiaban del que existe en la presidencia del Gobierno?

Desde 2018, todas las encuestas revelan la trascendencia del voto femenino para el PSOE. En las últimas elecciones su voto volvió a ser decisivo. El propio Sánchez contribuyó a esta fidelidad del voto femenino con un gobierno paritario y la aprobación de numerosos decretos y leyes en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo explicar, entonces, que el secretario general del PSOE haya estado tanto tiempo mirando hacia otra parte, mientras el acoso se producía en el despacho de al lado? ¿No se da cuenta Sánchez de que, sin el voto de las mujeres, nunca hubiese llegado a ser Pedro Sánchez?

En el caso Salazar no vale el ‘y tu más’. También resulta cansino utilizarlo en respuesta a las acusaciones de corrupción, aunque es cierto que por Soto del Real han pasado más altos cargos del PP que del PSOE. No sirve para responder a la cultura obscenamente machista de algunos cargos socialistas PSOE. La que ya afloró en los audios de Koldo, Ábalos y compañía y llegó hasta algunos despachos de la Moncloa. Tampoco vale, en este caso, deslindar la vida política de Salazar de su vida privada, como Sánchez ha hecho con Ábalos. Puedo aceptar que no conociera las actividades delictivas del trío que le ayudó a ganar la batalla interna, pero resulta inverosímil que no estuviera al tanto del tufillo machista de sus allegados. Estas cosas no se pueden esconder. ¿Como vivía Pedro Sánchez la incoherencia entre ser el paladín de medidas favorables a la igualdad de género y estar rodeado de semejantes personajes? Alguien ha recordado estos días una entrevista suya con Alsina, en la que se refirió a amigos cuarentones que no entendían las posiciones de Irene Montero. ¿Se refería solo a Montero, o estaba pensando también en las feministas del PSOE? No lo sabemos, como tampoco sabemos por qué sacrificó a Carmen Calvo en una remodelación del gobierno, siendo la feminista más acreditada del PSOE. Poco tiempo después, Adriana Lastra dejó la vicesecretaría general del partido, en un episodio que nunca se ha aclarado. Ahora sabemos que algo sabia de la trama de corrupción que estallaría dos años después. ¿Sabía algo, también, de las andanzas machistas de Salazar, Koldo y Ábalos? En el PSOE hay quien sostiene que eran 'vox populi'.

La defensa de las mujeres no es solo un tema más de la agenda política. Es una cuestión central en la tensión que tiene hoy lugar entre democracia y autoritarismo. Es un barómetro de las concepciones políticas que están hoy en pugna en Occidente. Si algo da sentido a nuestra condición de demócratas, frente a las ideas de Trump, Putin y la extrema derecha, es la negativa a dar marcha atrás en la emancipación de la mujer. Hasta ahora, Sánchez había encarnado esta determinación, en España y en Europa, donde el feminismo también pasa por momentos difíciles. Sin esta defensa de las mujeres, Feijóo y Abascal llevarían tiempo en el poder. Sin las mujeres, Sánchez no sería nadie. Con la respuesta tardía que ha dado al caso Salazar, ha empezado a perder la confianza de muchas. Incluso las de su partido.