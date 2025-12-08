Fiebre ártica EEUU-Rusia

La progresiva militarización del Ártico obedece a una razón estratégica de primer orden: su subsuelo guarda un gran tesoro en forma de tierras raras. Esos minerales han adquirido una importancia capital en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de comunicaciones y de la última generación de armas. Detrás del reiterado propósito de Donald Trump de anexionarse Groenlandia no hay otra razón que hacerse con el 25% de los yacimientos de tierras raras a escala planetaria. La cooperación reforzada de Rusia y China, incluidas maniobras militares en la región ártica, se atiene al propósito de ambas de asegurarse una parte sustancial del pastel.

La resistencia permanente de Rusia a someterse a los planes estadounidenses para detener la guerra en Ucrania tiene que ver con la descrita como fiebre polar; la disposición de Donald Trump de tolerar los sucesivos desplantes de Vladimir Putin, también. Dispone el Kremlin de un factor determinante para imponer sus exigencias en Ucrania: está decidido a compartir con Estados Unidos los yacimientos árticos a cambio de salirse con la suya en el campo de batalla ucraniano. Algo que cuenta con el beneplácito de los grandes operadores de las tecnofinanzas en Wall Street y en Silicon Valley, deseosos de prescindir de la provisión china de tierras raras.

Se impone así la realpolitik al derecho internacional, a la tutela multilateral del Ártico como un espacio protegido. Todos los actores a escala global participan en la liquidación de facto del Consejo Ártico, en el que originalmente participaban los ocho países con territorio por encina del Círculo Polar y que hoy apenas tiene vigencia entre los socios de la OTAN, dispuesto Trump a entenderse directamente con Rusia y marginar de la operación a los aliados europeos. El contrapeso de Noruega, Suecia y Finlandia en las operaciones en curso resulta claramente insuficiente; la determinación canadiense de operar por su cuenta y asegurarse la explotación de su cuota de tierras raras subraya la debilidad de Europa. De momento, quedan así fuera de la carrera los integrantes de la Unión Europea en los ámbitos con más peso específico en el futuro inmediato: producción de chips de última generación, computación cuántica e inteligencia artificial.

La opción preferente de Trump por la sintonía con el Kremlin es contradictoria con la tradición del entramado de intereses con Europa en los campos económico y militar, pero se atiene a la necesidad imperiosa de ganar autonomía estratégica, siquiera sea limitada, porque Rusia nunca será un socio fácil. De hecho, se produce una imitación o adecuación en Estados Unidos de la estructura de poder según el modelo ruso, de oligarcas que orbitan alrededor del poder ejecutivo con la cuenta de resultados como única vara de medir. El significado subyacente del documento Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, difundido el viernes, es la última prueba fehaciente de que los proyectos sociopolíticos europeo y estadounidense se alejan a pasos agigantados. Se impone, en cambio, el modelo del big business (gran negocio) como elemento nuclear de un comportamiento con pocas reglas, impuesto por el triángulo Estados Unidos-Rusia-China del que Ucrania puede ser una de las primeras víctimas propiciatorias.