Miki Esparbé, actor: "La oferta de hacer de Juan Carlos I me dio susto"

Miki Esparbé, en el TNC, donde este domingo finaliza las funciones de 'Los nuestros' / Zowy Voeten

Son contados los actores que lo hacen (casi) todo. Miki Esparbé (Manresa, 1983) no solo está entre ellos. Es que encadena éxitos. 'Wolfgang' ha sido un taquillazo de este año. La miniserie 'Anatomía de un instante', en la que encarna a Juan Carlos I, le está dando muchas alegrías a Movistar Plus+ (cinco nominaciones a los premios Feroz), y acaba de llegar a los cines 'Frontera', de Judith Colell, un thriller histórico sobre el paso por los Pirineos de judíos que huían del nazismo en 1943. Papeles con fondo, todos.

¿Hay escena más disruptiva que hacer de Juan Carlos I metido en un maletero?

[Ríe] La oferta de hacer a Juan Carlos I me dio susto. Es uno de los personajes más imitados de la historia de España. Acepté porque la miniserie la dirigía Alberto Rodríguez, un tío muy meticuloso, muy fino. Lo más difícil de interpretar a Juan Carlos I fue vencer el prejuicio hacia Juan Carlos I.

¿Eso cómo se hace?

Leí el libro de Javier Cercas, escuché pódcast y visioné mucho material, fijándome en el Juan Carlos de 43 años, en sus facetas de seductor, en la gestión del poder, en cómo ocupaba el espacio.

¿Alguna conclusión histórica sobre aquel 'instante'?

Es un periodo sin documentos. Nadie sabe cuántos hay ni dónde están. Unos dicen que en Interior, otros, que se los llevó Suárez. Al Rey se le ha vendido como salvador de la democracia y, según explica Cercas, fue el salvador de la Corona.

El Emérito está muy locuaz. ¿Le ha enviado algún mensajito?

Ni mensajito, ni invitación a cazar elefantes. Si pudiera hablar con él, le preguntaría qué pasó realmente. Es una injusticia que no lo sepamos.

Usted nació dos años después del 23F. ¿En casa le transmitieron sensibilidad política?

Siempre fueron de izquierdas, afortunadamente. Mi madre era profesora y mi padre, un artista que publicó dibujos en la revista satírica 'El Papus'.

Le recomendaron estudiar Humanidades.

Yo había hecho los 'pastorets' en Manresa y a los 17 años me ilusioné con hacer las pruebas del Institut del Teatre, pero entonces pesaba la idea de que si tenías una carrera, te iría mejor en la vida. Al final de Humanidades, me apunté en la escuela de Nancy Tuñón. Recuerdo que el primer día de clase dije: "El motor siempre me ha tirado, pero necesito engrasarlo".

Ahora es el perejil de todas las salsas.

Está muy bien recordarse permanentemente la fortuna que supone. Te puedes entrenar a fondo y hacer una buena prueba, pero la decisión no está en tus manos. Los actores somos cromos en los despachos de los productores.

Es el cromo de Messi en la primera temporada del Barça, codiciado.

La suerte juega un papel importante. Y siendo consciente del privilegio de estar en activo, lo mínimo que puedo hacer, por respeto a otros compañeros, es dejarme la piel cada vez que me llega una oportunidad.

¿Qué tal se halla en esa piel?

Me siento en el mejor momento para explicar cosas. Tengo 42 años. Estoy en la cara B de la cinta. Piso distinto, me conozco más, las historias me resuenan diferente. Antes yo era más aire y ahora soy más tierra, sin perder la curiosidad. Me encantan todas las disciplinas del oficio. En algún momento me gustaría dirigir.

¿Fuera del set y la tabla también es hombre curioso?

Soy cuidadoso en la ocupación del tiempo libre. Voy al gimnasio, estudio un poco de inglés, me relaja el bricolage, veo más a la familia, que los padres se hacen mayores. Pero dedico mucho tiempo al oficio, la verdad.

¿Qué papel ajeno le parece redondo?

El Capote de Philip Seymour Hoffman. El Marco de Edu Fernández. Bardem en cualquier cosa que haga. Me gustan los actores que arriesgan.

¿Qué tal su Manel Grau, el republicano que ayuda a pasar judíos en 'Frontera'?

'Frontera' habla de un momento histórico que desconocía. No sabía que un grupo de gente decidió contravenir las órdenes nacionales para salvar tantos refugiados como fuera posible. Entre el 43 y el 45 pasaron 80.000 personas por los Pirineos. Mi personaje vive un dilema: tras desertar, había prometido a su familia alejarse de cualquier conflicto, pero no puede ir en contra de sus principios. Eso resuena ahora, por muchos motivos.

¿Hay preocupación por el futuro entre las gentes de la cultura?

Por supuesto. Tengo la suerte de haber estrenado en un mes la serie sobre la Transición y una peli ligada a la inmediata posguerra, dos periodos que yo no aprendí en la escuela. Hacen falta herramientas para indagar en unos tiempos de miseria, miedo y represión que la extrema derecha, a través de bulos, tratan de romantizar. Las encuestas del CIS son reveladoras: un 36% de los jóvenes declaran su intención de votar a Vox. Mi forma de contribuir es hacer los proyectos que he hecho.