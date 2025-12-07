Del guarro a la productividad

Los 'spin doctors' han decidido que la gran batalla electoral española se juega en un supuesto voto femenino. De manera que la negligencia del PSOE con Paco Salazar ha abierto la primera grieta en el sanchismo y ha catapultado a Feijóo a subir el tono hasta bautizar como “guarro” al exasesor, o no, del presidente. La verdad es que estos politólogos viven en otro mundo. No entiendo porque a los hombres no nos puede dar también asco que un congénere se suba la bragueta en medio de la oficina. Hasta que no entendamos que la plena igualdad de género es cosa de todos, hombres y mujeres, de derechas y de izquierdas, no entenderemos la evolución de la sociedad a la que en lugar de mirar con nuestros propios ojos no hacemos más que mirarla con el sesgo de la demoscopia. Hay demasiada realidad que no se visibiliza, ni en los sondeos ni en las estadísticas.

Este viernes, por ejemplo, parecía medio festivo en el área metropolitana de Barcelona. Muchos colegios sumaron un día de fiesta electiva al minipuente de la inmaculada constitución. De manera que muchos trabajadores y trabajadoras gastaron una jornada de asuntos personales o teletrabajaron. No se sabe por qué los viernes encajan mejor en esta modalidad laboral. Los sesudos indicadores que utilizan los criptomarxistas para analizar la precariedad laboral y el estrés no recogen días como este viernes en el que la economía española se puede permitir que muchos hagan fiesta. No todos, pero sí muchos. La clave de este privilegio no es otra que la productividad. Y la verdad es que conozco a muchas mujeres mucho más preocupadas por este asunto que por la bragueta de un asesor. Pero ni una palabra en el debate público español. Estamos perdiendo una oportunidad de oro al no utilizar el actual crecimiento para impulsar reformas estructurales que nos hagan igual de competitivos en los ciclos recesivos de la economía global. Es una lástima que algunas patronales prefieran el potaje a este debate y que algunos sindicatos prefieran amparar el absentismo a mejorar la productividad.