Dos curas culés y un chef vacilón en Barcelona

El obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, junto al rector de Santa Maria del Mar, Salvador Pié, junto al presidente de la Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivera, el doctor Andrés Clarós / Confreria

Este año, al acto de investidura de los confrades de honor de la Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivera asistió, además del rector de la iglesia de Santa Maria del Mar, Salvador Pié, el obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Con el primero, asiduo lector del diario SPORT, siempre comentamos la actualidad del Barça, pero desconocía que Vilanova también fuese un culé apasionado. Y no solo eso, el obispo, como es de la Fatarella, un pequeño pueblo de les Terres de l’Ebre, también es entendido en aceites. Tanto que dio muestras de ello en su magnífico sermón, sin papel alguno.

Santa Maria del Mar es la única iglesia del mundo que tiene un escudo del Barça entre sus vidrieras. Se colocó en tiempos del presidente del Barça, Agustí Montal, cuando el club ayudó a sufragar unos gastos de reparación de la congregación. En ese ambiente culé, uno de los investidos fue el expresidente del Barça, Sandro Rosell. No crean por ello que todos los nuevos cofrades eran culés, porque el presidente de la Confederación de Hostelería y Restauración de Catalunya y vicepresidente de Foment, Santiago García-Nieto, es un periquito de pro que no se pierde ni un partido. Este último fue apadrinado por la empresaria hotelera de Lloret y presidenta de Fidem Cristina Cabañas.

El sector de la restauración tuvo un notable protagonismo, pues fueron nombrados cofrades el chef del restaurante Disfrutar, Eduard Xatruch; el del Hisop, Oriol Ivern; el chef y asesor culinario Jaume Colls, que, junto con su esposa Melisa, dirigen Personalchef.com; la CEO del Castillo de Raymat y presidenta de la Fundación Comunitaria Raymat Lleida, Elena Carandini; o los maestros pasteleros Salvador Sauleda y Christian Escribá, que fue apadrinado por el presidente de la Cofradía, el doctor Andrés Clarós. A ellos hay que sumar a Roser Borràs, Joan Tous Martí, Isaac Parés, Joaquim Vives o Teresa Gutiérrez.

Desde Santa Maria del Mar nos trasladamos al Merendero de la Mari, donde los confrades recibieron su medalla de honor y su correspondiente capa de color verde oliva. Fue un placer compartir mesa con el presidente del grupo editorial Mercacei, Juan Peñamil; con el abogado y secretario de la Cofradía, Joan Font, o con la notaria del Estartit y, a partir de ahora de Girona, la nueva confrade Rocío Ramírez.

En fin, excelente el trabajo de promoción del aceite que se realiza desde la Cofradía, con el doctor Andrés Clarós a la cabeza y con el estimable trabajo de su vicepresidente y CEO de Olis Bargalló, Quico Bargalló. Por cierto, espectaculares sus aceites.

Un chef vacilón

Los propietarios de Ametller Origen, Josep Ametller y Jordi Ametller, pueden estar satisfechos del proyecto empresarial que han logrado en muy pocos años y, también, de la Cena Solidaria que celebran desde hace cuatro años. En esta ocasión recaudaron 80.500 euros que irán destinados al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, que forma parte del Hospital Sant Joan de Déu. En esta ocasión, el protagonismo se lo llevó Aina, la hija de una trabajadora de Ametller Origen que, a sus 14 años y tras un diagnóstico de cáncer en 2018, está siendo tratada en el SJD Pediatric Cancer Center. Fue emocionante escucharla en una charla con los presentadores Quim Masferrer y Bibiana Ballbè. También fue un placer oír las canciones de Ramon Mirabet o degustar una cena de autor dirigida por Nandu Jubany y en la que participaron los chefs Martina Puigvert, Jordi Cruz, Lluc Crusellas, Carlota Claver, Hideki Matsuhisa y Oriol Balaguer.

Josep Ametller y Nandu Jubany en la cuarta Cena Solidaria que organiza Ametller Origen / Ametller origen/Miquel Monfort

Al acto, al que no asistieron políticos, pudimos ver a algunas personalidades como el gerente del Hospital de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo; el oncólogo pediátrico del SJD Pediatric Cancer Center, Andrés Morales; el doctor Josep Tabernero; el editor Ferran Rodés; y a una de las personas que más domina el mundo de la música, me refiero al promotor y presidente de The Project, Tito Ramoneda.

Por cierto, ya al final, cuando Josep Ametller agradeció la presencia a los 900 comensales, retó al chef Nandu Jubany a aumentar el número de asistentes a la cena del próximo año. "A mí no me vaciles en estas cosas, que yo hasta 3.000 estoy preparado", dijo Jubany. "Pues 3.000, el año que viene", afirmó Ametller. En fin, que la cosa va a más. Seguro que, desde el cielo, la madre de los hermanos Ametller estará orgullosa de sus hijos.