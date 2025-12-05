La UE pierde frente al narco

El narcotráfico genera un negocio anual de decenas de miles de millones de euros en la Unión Europea (UE), según la Agencia de la UE sobre Drogas (EUDA), Europol y la ONU. Esos ingentes fondos permiten a los grupos criminales comprar a la población, sobornar a medios policiales, judiciales y políticos, contar con la ayuda de entidades financieras, abogados y paraísos fiscales e infiltrase en la economía legal . Unos códigos penales obsoletos y sistemas judiciales ineficaces debilitan el éxito policial contra los grupos criminales. La expansión del narcotráfico y su recurso a la violencia ha abierto el debate público en Francia , Bélgica y Países Bajos sobre el peligro de degenerar en narcoestados o de caer bajo la impronta de grupos mafiosos como Italia .

La venta minorista de drogas en la UE genera como mínimo 31.000 millones de negocio anual, de los cuales el 39% corresponden al cannabis, el 37% a la cocaína, el 17% a la heroína y el 7% a anfetaminas y drogas sintéticas, según la Agencia europea sobre Drogas en base a datos de 2021. Esto supone una fuerte expansión respecto a 2012 , precisa el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU.

Pero las cifras reales del negocio del narcotráfico en la UE son muy superiores a tenor de las incautaciones de drogas por valor de 25.600 millones realizadas en 2023, según los datos de la agencia europea de cooperación judicial Eurojust. La bajada del precio de las dosis y la abundancia del suministro disponible , que destaca la EUDA, indican que las partidas confiscadas solo suponen un porcentaje bajo del total de la droga que circula por la UE, lo que elevaría el negocio del narcotráfico por encima de los 100.000 millones anuales.

Alta demanda

La demanda de drogas es muy alta en la UE: 4,3 millones son consumidores diarios de cannabis, 2,7 millones de adultos jóvenes (15-34 años) consumieron cocaína durante el último año y 4,2 millones de jóvenes adultos consumieron anfetaminas u otras drogas de síntesis durante el último año, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025 de la EUDA.

Europol tiene identificadas en la UE a 442 organizaciones narcotraficantes catalogadas como amenaza muy grave. La precariedad laboral, barrios abandonados por las autoridades y el dinero abundante que aporta el narcotráfico incluso al nivel más bajo de la organización ha convertido esta actividad en el modo de vida de un segmento significativo de la población en Europa occidental. En Francia, unas 200.000 personas viven del narcotráfico , según un informe del Senado de 2024. Un mero vigilante en la calle puede ganar 100 euros diarios , mientras que un vendedor callejero sube a 250 euros diarios, según el informe Estado de la amenaza vinculada al tráfico de estupefacientes de 2025 de la agencia francesa antidrogas Ofast.

El recurso a la violencia "casi sistemático" de los narcotraficantes para expandir sus zonas y defender su territorio frente a otros rivales, que señala la Ofast, ha multiplicado los tiroteos en España , Francia, Bélgica y otros países europeos. La mitad de los homicidios anuales en la UE está directamente vinculada al narcotráfico, según Eurojust.

Dinero fácil

La eficacia policial en desmantelar plantaciones, confiscar cargamentos y desarticular grupos criminales se ve debilitada por el colapso judicial y códigos penales obsoletos. El director general de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, explicó en noviembre que sólo ingresó en prisión provisional el 10% de los 2.000 detenidos por narcotráfico en Catalunya en 2024. El fraude eléctrico del narcotráfico genera un sobrecoste anual de 2.000 millones a los hogares y empresas en España, según Naturgy, pero solo está penado con multas.

El dinero fácil de la droga crea narcosociedades en España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y otros Estados de la UE, formadas por personas acostumbradas a colaborar con los grupos criminales , desde técnicos eléctricos a agentes inmobiliarios, pasando por financieros, abogados, transportistas, funcionarios, políticos y gestores de sus negocios legales.